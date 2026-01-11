Tragedia w pobliżu kościoła. Nie żyje kierowca, dziecko ranne

Do zdarzenia doszło w powiecie niżańskim Źródło: Google Maps

Jak poinformował w rozmowie z tvn24.pl starszy brygadier Ireneusz Szewczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 9 koło kościoła w miejscowości Nowosielec w powiecie niżańskim. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej.

- Starszy mężczyzna zasłabł za kierownicą i wjechał w zaparkowane przy poboczu pojazdy. Do jednego z nich wsiadała rodzina z dzieckiem, które zostało poturbowane - powiedział strażak.

Dziecko było przytomne. Z obrażeniami ciała trafiło do szpitala w Rzeszowie.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

- Niżańscy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego w miejscowości Nowosielec, do którego doszło w niedzielę około godziny 9. 82-letni mężczyzna najprawdopodobniej zasłabł za kierownicą samochodu, którym kierował i potrącił 6-letnie dziecko. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Rzeszowie. 82-latek, pomimo reanimacji, zmarł - przekazała starszy sierżant Julia Madej-Sznajder, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

