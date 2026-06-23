Rzeszów Wypadek na poligonie, ranny 29-latek

Wypadki przy pracy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek, 23 czerwca, na placu budowy na terenie poligonu w Nowej Dębie doszło do wypadku. Jak poinformowała młodsza aspirant Agnieszka Wilk, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, 29-letni mieszkaniec województwa małopolskiego z nieustalonych dotąd przyczyn spadł z muru wznoszonego budynku.

- Mężczyzna nie był żołnierzem. Z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala - przekazała policjantka.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli ślady. Ich analiza ma pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn i okoliczności wypadku.