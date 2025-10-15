Trzy siostry zatrzymane za handel narkotykami

Do zdarzenia doszło w powiecie mieleckim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prokuratura Rejonowa w Mielcu nadzoruje śledztwo w sprawie handlu środkami odurzającymi na terenie powiatu mieleckiego. Policja zatrzymała trzy siostry podejrzane o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Miały rozprowadzać marihuanę i mefedron

- W związku z podjętymi działaniami zostały zatrzymane trzy siostry, które zajmowały się rozprowadzaniem zakazanych substancji. 22-letniej Anecie Sz, 25-letniej Ewelinie Sz. oraz 31-letniej Wioletcie Sz, przedstawiono łącznie 24 zarzuty z ustawy o przeciwdziałania narkomanii, a dotyczących udzielania innym osobom marihuany oraz mefedronu w tym również usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków - przekazał Andrzej Dubiel, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli blisko dwa kilogramy narkotyków.

Trafiły do aresztu

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych sióstr środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających grozi kara od dwóch do dwunastu lat pozbawienia wolności.