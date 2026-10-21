Niezidentyfikowany obiekt spadł na posesję na Podkarpaciu
Obiekt znaleziono w środę, 21 października, około godz. 13 na terenie prywatnej posesji w Lubaczowie na Podkarpaciu.
"Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z niezamieszkałych posesji w Lubaczowie, znajduje się przedmiot przypominający bezzałogowy statek powietrzny. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. Nikomu nic się nie stało" - poinformowała na portalu X podkarpacka policja.
- Na ten moment cały czas na miejscu zdarzenia trwają czynności. Policjanci zabezpieczają to miejsce. Powiadomiono odpowiednie służby, między innymi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Żandarmeria Wojskowa oraz prokuraturę. Oni podejmują tam dalsze czynności na miejscu - przekazała na antenie TVN24 mł. asp. Marzena Pliszka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie.
Ewakuowano mieszkańców
Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano również o ewakuacji mieszkańców pobliskich budynków.
- W promieniu około 150 metrów znajdowało się siedem domów. Wszyscy znajdujący się w tych budynkach zostali ewakuowani. Łącznie ewakuowano 10 osób - poinformowała mł. asp. Marzena Pliszka.
Na miejscum wraz z innymi służbami, pracuje Żandarmeria Wojskowa.
Służby prowadzą czynności mające ustalić jego pochodzenie i okoliczności, w jakich znalazł się na posesji.