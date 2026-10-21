Rzeszów Niezidentyfikowany obiekt spadł na posesję na Podkarpaciu Oprac. Svitlana Kucherenko |

Niezidentyfikowany obiekt spadł na posesję w Lubaczowie na Podkarpaciu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

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Obiekt znaleziono w środę, 21 października, około godz. 13 na terenie prywatnej posesji w Lubaczowie na Podkarpaciu.

"Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z niezamieszkałych posesji w Lubaczowie, znajduje się przedmiot przypominający bezzałogowy statek powietrzny. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. Nikomu nic się nie stało" - poinformowała na portalu X podkarpacka policja.

Po godzinie 13, lubaczowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z niezamieszkałych posesji w Lubaczowie, znajduje się przedmiot przypominający bezzałogowy statek powietrzny. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. Nikomu nic się nie stało. Funkcjonariusze… pic.twitter.com/e8TZwSdH4O — Podkarpacka Policja (@Rz_Policja) October 21, 2026 Rozwiń

- Na ten moment cały czas na miejscu zdarzenia trwają czynności. Policjanci zabezpieczają to miejsce. Powiadomiono odpowiednie służby, między innymi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Żandarmeria Wojskowa oraz prokuraturę. Oni podejmują tam dalsze czynności na miejscu - przekazała na antenie TVN24 mł. asp. Marzena Pliszka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie.

Ewakuowano mieszkańców

Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano również o ewakuacji mieszkańców pobliskich budynków.

- W promieniu około 150 metrów znajdowało się siedem domów. Wszyscy znajdujący się w tych budynkach zostali ewakuowani. Łącznie ewakuowano 10 osób - poinformowała mł. asp. Marzena Pliszka.

Na miejscum wraz z innymi służbami, pracuje Żandarmeria Wojskowa.

Żandarmeria Wojskowa wraz z innymi służbami wyjaśnia okoliczności odnalezienia w dniu 21 października 2026 r. około godziny 13 na prywatnej posesji w m. Lubaczów (woj. podkarpackie) niewielkich rozmiarów niezidentyfikowanego obiektu latającego.



W wyniku upadku obiektu nikt nie… pic.twitter.com/f2ojNYXYJw — Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) October 21, 2026 Rozwiń

Służby prowadzą czynności mające ustalić jego pochodzenie i okoliczności, w jakich znalazł się na posesji.