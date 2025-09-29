Kolejny balon z paczką, tym razem na Podkarpaciu. Trzy osoby zatrzymane

Podczas czynności policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce, znaleźli karton, w którym znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy - powiedziała nam st. sierż. Julia Madej.
W środku - jak podała - znajdowało się 1750 kartonów papierosów.
W sprawie zostały zatrzymane trzy osoby - to dwóch mężczyzn w wieku 58 i 19 lat oraz kobieta w wieku 42 lata. - Wszyscy są mieszkańcami województwa podlaskiego. Zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnej izbie zatrzymań - powiedziała nam policjantka.
Jak oszacowały służby, Skarb Państwa na sprzedaży zarekwirowanej kontrabandy straciłby około sto tysięcy złotych.
Balony na Podlasiu i Lubelszczyźnie
W weekend do podobnych incydentów doszło na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. Balony i pakunki z papierosami bez polskich znaków akcyzy znaleziono m.in. w Białymstoku i Bielsku Podlaskim, a na Lubelszczyźnie w Antoniówce.
