Dwa razy wsiadł za kółko po alkoholu i dwa razy wpadł

Dyżurny jasielskiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że przed sklepem w Kątach znajduje się mężczyznę pod wpływem alkoholu, który próbuje odjechać samochodem.

Policjanci, którzy udali się na miejsce przebadali 71-letniego właściciela samochodu alkomatem. Okazało się, że miał w organizmie trzy promile alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy.

Kilka dni później znów go zatrzymali

Kilka dni później, też w Kątach, policjanci zauważyli kierującego toyotą, który nie miał zapiętych pasów. Kiedy zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej, okazało się, że jest to ten sam 71-latek, którego policjanci skontrolowali kilka dni wcześniej. Tym razem badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie blisko 2,5 promila.

Jak przekazała policja, 71-latek odpowie przed sądem za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy, prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień oraz za dwukrotne kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.