Rzeszów

Trzecia ofiara śmiertelna wypadku z udziałem Katarzyny Stoparczyk. Nie żyje 61-letni kierowca skody

Wypadek na S19 w Jeżowem
Jeżowe w województwie podkarpackim
Źródło: Google Earth
W szpitalu zmarł 61-letni kierowca białej skody uderzonej przez samochód, którego pasażerką była Katarzyna Stoparczyk. To już trzecia ofiara śmiertelna tragicznego wrześniowego wypadku w Jeżowem na Podkarpaciu.

Informację w rozmowie z tvn24.pl potwierdził Piotr Walkowicz, szef Prokuratury Rejonowej w Nisku. - Mężczyzna trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie i niestety mogę potwierdzić, że lekarzom nie udało się go uratować - powiedział.

Dodał, że ze względu na ciężki stan 61-latek nie został przesłuchany przez śledczych na okolicznośc wypadku, ale jak podkreślił prokurator Walkowicz, nie będzie to miało większego wpływu na przebieg śledztwa. - W sprawie są inne dowody, których analiza pozwoli ustalić przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia - podkreślił.

W rozmowie z tvn24.pl poinformował również, że ze względu na stan mężczyzny nie było możliwości przeprowadzenia na miejscu wypadku badania alkomatem, ale od kierowcy została pobrana krew do badań. - Mężczyzna był trzeźwy, podobnie jak drugi kierowca i wszyscy inni uczestnicy wypadku - dodał.

Wypadek na S19 w Jeżowem
Wypadek na S19 w Jeżowem
Źródło: KP PSP w Nisku

Mają już ważne ekspertyzy

Prokurator Walkowicz powiedział nam także, że śledczy dysponują już opinią biegłych, którzy badali stan techniczny obu samochodów biorących udział w wypadku, znają też prędkość, z jaką się poruszały, ale ze względu na dobro śledztwa na tym jego etapie nie będzie udzielać szczegółowych informacji na ten temat. - Opinie, które do nas wpłynęły, zostaną przekazane biegłemu, którego zadaniem będzie przygotowanie kompleksowej opinii dotyczącej okoliczności tego tragicznego wypadku - poinformował.

Biegły - jak dodał - ma zostać powołany do końca tego roku. Na kompleksową opinię trzeba będzie poczekać kilka miesięcy. Będzie ona kluczowa dla śledztwa. W sprawie nikomu nie postawiono do tej pory zarzutów. - Do końca roku zakończymy swoje czynności, następnie będziemy oczekiwać na opinię biegłych, która dla nas będzie dowodem fundamentalnym w tej sprawie - powiedział nam prokurator Walkowicz.

29-latek, kierowca samochodu, którego pasażerką była Katarzyna Stoparczyk, opuścił już szpital. Został przesłuchany, ale ze względu na dobro śledztwa prokurator nie udziela szczegółowych informacji na temat złożonych przez niego wyjaśnień.

Wypadek na S19 w Jeżowem
Wypadek na S19 w Jeżowem
Źródło: KP PSP w Nisku

Tragiczny wypadek

Do wypadku doszło 5 września na drodze ekspresowej S19 w Jeżowem na Podkarpaciu. Kilka minut przed godziną 15 na jezdni w stronę Rzeszowa zderzyły się dwa samochody osobowe - biała skoda scala i czarna skoda octavia. Jak podała wówczas policja, do zdarzenia doszło przed zjazdem na Miejsce Obsługi Podróżnych.

Nowe informacje z prokuratury o wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk

Nowe informacje z prokuratury o wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk

Na drodze ekspresowej zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne. Pierwsze ustalenia prokuratury

Na drodze ekspresowej zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne. Pierwsze ustalenia prokuratury

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że w tył białej skody, której 61-letni kierowca - jak informowała na początku prokuratura - z powodu usterki technicznej jechał z prędkością kilku kilometrów na godzinę, wjechał 29-letni kierujący czarną skodą.

Na miejscu zginęła dziennikarka Katarzyna Stoparczyk, która siedziała w czarnej skodzie, a w szpitalu 57-letni pasażer białej skody - mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Teraz, po kilku miesiącach, zmarł w szpitalu także 61-letni kierowca białej skody, stając się trzecią ofiarą śmiertelną tego tragicznego w skutkach wypadku.

Wypadek na S19 w Jeżowem
Wypadek na S19 w Jeżowem
Źródło: KP PSP w Nisku

Śledztwo w tej sprawie toczy się z artykułu 177 par. 2 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. To przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Jak wstępnie orzekli biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie, którzy 9 września przeprowadzili sekcję zwłok obu ofiar wypadku, przyczyną śmierci kobiety był uraz wielonarządowy wewnętrzny, natomiast mężczyzna zmarł z powodu urazu czaszkowo-mózgowego.

Jak powiedział w rozmowie z portalem tvn24.pl prokurator Walkowicz, obie ofiary siedziały na tylnych siedzeniach. Katarzyna Stoparczyk - jak ustalili biegli - była przypięta pasami bezpieczeństwa.

TVN24
TVN24

Na żywo

Autorka/Autor: Martyna Sokołowska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Nisku

województwo podkarpackiePodkarpacieWypadkiWypadekDroga ekspresowa S19Drogi w Polsce
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica