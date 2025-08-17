Kłótnia i śmiertelny cios nożem. Zatrzymano pięć osób, jednej grozi dożywocie

Policja aresztowała 45-letniego mężczyznę, który zranił nożem swojego znajomego Źródło: KPP Jasło

Do zdarzenia doszło we wtorek (12 sierpnia) w Jaśle. Po godzinie 21 policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z domów przebywa mężczyzna, który został ugodzony nożem. "Z przekazanych informacji wynikało także, że pod wskazanym adresem odbywało się spotkanie towarzyskie, na którym spożywano alkohol" - przekazała jasielska policja.

45-latek ugodzony nożem

Kiedy policjanci dojechali pod wskazany adres, na miejscu była już załoga pogotowia ratunkowego, która stwierdziła zgon rannego mężczyzny. Okazał się nim 45-letni mieszkańca Jasła. "Policjanci ustalili, że mężczyzna przebywał w gronie kilku osób, z którymi wspólnie spożywał alkohol. W pewnym momencie podczas tego spotkania doszło do konfliktu i 45-latek został ugodzony nożem przez swojego znajomego" - relacjonowali mundurowi.

Do sprawy zatrzymali pięć osób. Spośród nich zarzut zabójstwa usłyszał 45-latek.

Usłyszał zarzut

Jak podała policja, w chwili zdarzenia mężczyzna był nietrzeźwy. Został zatrzymany. Na wniosek jasielskiej prokuratury sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.