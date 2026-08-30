Rzeszów Ranny 20-latek na ulicy, pięć osób zatrzymanych

Do zdarzenia doszło w Jaśle (Podkarpackie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę przed godziną 3. Na ulicy Mickiewicza w Jaśle policjanci odnaleźli rannego 20-letniego mężczyznę. Jak informuje Polskie Radio Rzeszów, mężczyzna został raniony nożem. Został przewieziony do szpitala.

Policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn, którzy mogą mieć związek z tą sprawą.

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora. Śledczy nie ujawniają na razie informacji o przebiegu zdarzenia i stanie zdrowia rannego.