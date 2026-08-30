Ranny 20-latek na ulicy, pięć osób zatrzymanych
Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę przed godziną 3. Na ulicy Mickiewicza w Jaśle policjanci odnaleźli rannego 20-letniego mężczyznę. Jak informuje Polskie Radio Rzeszów, mężczyzna został raniony nożem. Został przewieziony do szpitala.
Policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn, którzy mogą mieć związek z tą sprawą.
Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora. Śledczy nie ujawniają na razie informacji o przebiegu zdarzenia i stanie zdrowia rannego.
Źródło: tvn24.pl