Dzieci pod "opieką" pijanych rodziców

Pijani rodzice i piątka dzieci
Marcin Karolewski: widziałem prokuratorów, lekarzy, prawników, umierających z powodu alkoholu
Policjanci z Ustrzyk Dolnych dwukrotnie interweniowali w sprawach nietrzeźwych rodziców, pod których opieką znajdowały się dzieci. W obu przypadkach szybka reakcja funkcjonariuszy zapobiegła potencjalnemu zagrożeniu zdrowia lub życia najmłodszych.

Do pierwszej interwencji doszło w niedzielę, około godziny 20, na terenie gminy Czarna. Policję wezwano do awantury domowej między małżonkami. Jak się okazało, 32-latek i 36-latka pili wcześniej alkohol, a w domu przebywała trójka ich dzieci. Badanie wykazało, że rodzice mieli w organizmach po blisko promilu alkoholu.

Dwie godziny później, również w gminie Czarna, policjanci pojechali na kolejne zgłoszenie. W jednym z domów zastali 44-letnią kobietę, jej 38-letniego partnera oraz 11-letnie dziecko. Także w tym przypadku badanie potwierdziło, że dorośli byli nietrzeźwi.

Byli nietrzeźwi, opiekowali się dziećmi

Byli nietrzeźwi, opiekowali się dziećmi

Piła alkohol, był z nią pięcioletni syn

Piła alkohol, był z nią pięcioletni syn

W obu sytuacjach dzieci przekazano pod opiekę trzeźwych osób dorosłych. Zgromadzony materiał zostanie przekazany do sądu rodzinnego, który oceni sytuację opiekuńczą w rodzinach. Policjanci przypominają, że sprawowanie opieki nad dzieckiem w stanie nietrzeźwości może być uznane za narażenie go na utratę życia lub zdrowia.

Autorka/Autor: ms

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com

Czytaj także:
Londyn, widok na Tower Bridge
Sojusznik "numer jeden" odpowiada. "Nie damy się wciągnąć"
Świat
Żandarmeria Wojskowa
Szczątki niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w lesie
Lublin
Andrzej Domański
"Przygotowaliśmy kompleksową ofertę". Minister zapowiada wielkie inwestycje
BIZNES
Pożar w Koszalinie
Tragiczny pożar, nie żyje kobieta. Decyzja prokuratury
Szczecin
imageTitle
Uchwycił niemożliwe. Trudno uwierzyć, że to prawdziwe ujęcie
EUROSPORT
Zabezpieczono alkohol bez znaków akcyzy
136 litrów alkoholu było już gotowe, czekało 800 litrów zacieru
Poznań
Cieśnina Ormuz, tankowiec
Sekretarz ONZ o "lekcji pokory" dla państw UE
Świat
Lawa z wulkanu Piton de la Fournaise wpada do Oceanu Indyjskiego
Ogień i woda spotkały się po 19 latach. Zobacz nagranie
METEO
"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler (2025)
Te oscarowe hity obejrzysz w HBO Max
Kultura i styl
imageTitle
Marciniak wraca do sędziowania Ligi Mistrzów
EUROSPORT
szpital MSWiA krakowie
Śledztwo w sprawie cyberataku na szpital zawieszone. Czekają na pomoc USA i Irlandii
Kraków
imageTitle
Najmłodszy w historii. Wielki wyczyn Sinnera
EUROSPORT
Donald Trump
Tak odpowiedziały Chiny na wezwanie Trumpa
BIZNES
W pożarze zginęła 90-letnia kobieta
W pożarze zginęła 90-letnia kobieta
Rzeszów
37-latek odnaleziony po dwóch miesiącach
W styczniu zniknął bez śladu. Zamieszkał w lesie, w ziemiance
Rzeszów
W mieszkaniu gdzie przebywał 8-latek wspólnie z jego matką zatrzymano 50-letniego mężczyznę
Wtargnęli do domu i uprowadzili 8-latka
Łódź
25-latek zadzwonił i powiedział, że zabił ojca
Zadzwonił i powiedział, że zabił ojca
Katowice
39-latkowi grozi do pięciu lat więzienia
Miał zakaz prowadzenia pojazdów. Przyjechał pijany na komisariat
Łódź
Manifestacja "Chcemy być SAFE"
"Pachnie polexitem"? Politolożka: PiS woli być poza systemem
Polska
Prokuratura
Radnemu grozi 15 lat więzienia. Za wykorzystanie seksualne dziewczynki
Wrocław
Policja odzyskała skradzione samochody
Dwa skradzione auta odzyskane przez policję. To popularna wśród złodziei marka
WARSZAWA
Małgorzata Turzańska
Suknia z ukrytym przesłaniem. Tak Polka wystąpiła na czerwonym dywanie
Kultura i styl
11-latek trafił do szpitala w ciężkim stanie (zdjęcie ilustracyjne)
Miał niebieską skórę, zgłosił się do szpitala. Powód rozbawił lekarzy
Ciekawostki
Zatrzymany inspektor nadzoru budowlanego
Korupcja w nadzorze budowlanym. Powiatowy inspektor z zarzutami
Rzeszów
Oblodzenie, gołoledź, ślisko
Ostrzeżenia przed lodem i śniegiem. Tu zima nie powiedziała ostatniego słowa
METEO
Utrudnienia na pierwszej linii metra
Grafficiarze z metra w areszcie. "Urządzili sobie tournée po Europie"
WARSZAWA
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Awaria w dużym banku. "Możecie mieć trudności"
BIZNES
Audi wypada z ronda
Wypadł z ronda i dachował. Nagranie
Szczecin
Pożar Fudżajra
Strategiczny terminal w ogniu. Praca wstrzymana
BIZNES
dziecko w samochodzie
Dziewięciolatek za kierownicą na kolanach 45-latka. Interwencja policji na autostradzie
Świat
