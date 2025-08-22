Zderzenie czterech pojazdów, trzy osoby w szpitalu

Do zdarzenia doszło w czwartek (21 sierpnia) około godziny 17.30 na ulicy Rzeszowskiej w Głogowie Małopolskim w powiecie rzeszowskim.
"49-letni kierujący toyotą, mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego, jadąc w kierunku Rzeszowa zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z dostawczym oplem, który siłą odrzutu uderzył w ciężarowe volvo. W wyniku zderzenia toyota uderzyła jeszcze w pojazd marki MG" - przekazała Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.
Trzy osoby zostały ranne. To 22-letni kierujący oplem mieszkaniec powiatu opatowskiego, 26-letni kierujący pojazdem marki MG oraz jego 26-letnia pasażerka.
Droga była zablokowana. Utrudnienia w miejscu wypadku trwały kilka godzin.
Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.
Autorka/Autor: mm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Podkarpacka