Zderzenie czterech pojazdów, trzy osoby w szpitalu

Zderzenie czterech pojazdów w Głogowie Małopolskim Źródło: Policja Podkarpacka

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w czwartek (21 sierpnia) około godziny 17.30 na ulicy Rzeszowskiej w Głogowie Małopolskim w powiecie rzeszowskim.

"49-letni kierujący toyotą, mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego, jadąc w kierunku Rzeszowa zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z dostawczym oplem, który siłą odrzutu uderzył w ciężarowe volvo. W wyniku zderzenia toyota uderzyła jeszcze w pojazd marki MG" - przekazała Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.

Zderzenie czterech pojazdów w Głogowie Małopolskim Źródło: Policja Podkarpacka

Trzy osoby zostały ranne. To 22-letni kierujący oplem mieszkaniec powiatu opatowskiego, 26-letni kierujący pojazdem marki MG oraz jego 26-letnia pasażerka.

Zderzenie czterech pojazdów w Głogowie Małopolskim Źródło: Policja Podkarpacka

Droga była zablokowana. Utrudnienia w miejscu wypadku trwały kilka godzin.

Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne" Zobacz cały materiał