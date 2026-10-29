Rzeszów Tak powstaje najwyższa estakada w Polsce. Film robi wrażenie Oprac. Anna Winiarska |

Tak powstaje najwyższa estakada w Polsce Źródło wideo: GDDKiA Rzeszów Źródło zdj. gł.: GDDKiA Rzeszów/X

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Nagranie opublikowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Widać na nim przelot drona nad powstającą estakadą.

"Nie wszystko da się pokazać na zdjęciu. Dlatego dziś zabieramy Was w krótki lot nad najwyższą obecnie budowaną estakadą w Polsce, która powstaje na S19 Babica-Jawornik. Ciekawostka: długość najdłuższego przęsła wynosi 188 m" – czytamy w opisie filmu. Nagranie zachwyciło internautów. "Ale to będzie piękna trasa widokowa"; "To będzie przebój turystyczny"; "Szacun i dla projektanta i dla wykonawcy" – pisali.

Tak powstaje najwyższa estakada w Polsce Źródło zdjęcia: GDDKiA Rzeszów/X

Beton transportowali rurociągiem

Ośmioprzęsłowa estakada powstaje w pagórkowatym terenie pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa. Obiekt o długości 1082 m i szerokości 29 m składa się z dwóch bliźniaczych konstrukcji. W najwyższym miejscu jego filary osiągnęły wysokość 80 m.

Jak przekazała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Rarus, do wykonania podpór wykorzystano 51 800 metrów sześciennych mieszanki betonowej oraz 9250 ton stali. Najdłuższe przęsło obiektu, budowane w technologii betonowania nawisowego, ma rozpiętość 188 m.

Jak dodała, użycie metody wspornikowej było konieczne ze względu na znaczne różnice wysokości terenu oraz wysokość filarów, co uniemożliwiło ustawienie tradycyjnych rusztowań na gruncie. - Specjalistyczne urządzenia formujące pozwoliły na stopniowe betonowanie kolejnych segmentów symetrycznie po obu stronach podpór – wyjaśniła.

Transport mieszanki betonowej na wysokość kilkudziesięciu metrów odbywał się przy użyciu systemu rurociągów poprowadzonych wzdłuż filarów.

Tak powstaje najwyższa estakada w Polsce Źródło zdjęcia: GDDKiA Rzeszów/X

80 procent prac za nami

W kolejnym etapie prac wykonawca skupi się na budowie drugiego ustroju nośnego, po którym przebiegać będzie jezdnia w stronę Rzeszowa. Gotowa pierwsza konstrukcja posłuży jako trasa transportu materiałów, co usprawni dalsze roboty.

Ogólne zaawansowanie prac na 11,6-kilometrowym odcinku S19 Babica – Jawornik przekroczyło 80 proc. Zaawansowanie robót mostowych wynosi ponad 90 proc., a drogowych – prawie 70 proc.

Na całym odcinku Babica – Jawornik powstaje w sumie osiem estakad, z których siedem ma już ukończone ustroje nośne. Projekt obejmuje również budowę pięciu wiaduktów drogowych (dwa zostały już udostępnione kierowcom) oraz czterech przejść dla zwierząt.

Odcinek S19 Babica – Jawornik ma długość 11,6 km. Umowa na jego realizację została podpisana z firmą Intercor w lutym 2022 roku, a wartość kontraktu wynosi ponad 1,2 mld zł.

Trasa stanowi część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego północ i południe Europy. Oddanie tego odcinka do użytku planowane jest na 2027 rok.