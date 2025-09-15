Potrącenie przed domem weselnym. Nie żyje 36-latek

Leżajsk (Podkarpacie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w sobotę tuż przed godziną 21 przed domem weselnym we wsi Brzóza Królewska niedaleko Rzeszowa. Jak poinformował tvn24.pl, brygadier Wojciech Długosz, oficer prasowy leżajskiej straży pożarnej, 36-letni mężczyzna został potrącony przez samochód.

20-latek i trzy nastolatki w pojeździe

- Strażacy po przyjeździe zastali 36-latka potrąconego przez osobowego volkswagena. Mężczyzna znajdował się już pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową - powiedział Długosz.

I dodał: - Po pewnym czasie trwania resuscytacji lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Samochodem kierował 20-latek, w pojeździe były też trzy nastolatki: dwie 17- i jedna 15-latka.