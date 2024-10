11-latek zemdlał w łazience, jest w ciężkim stanie

11-letni chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala z objawami zatrucia tlenkiem węgla. Nieprzytomne dziecko w łazience znalazł ojciec.

Do zdarzenia doszło w piątek o godz. 21.30 w jednym z domów jednorodzinnych w Borku Starym w powiecie rzeszowskim na Podkarpaciu. Mundurowi ustalili, że 11-letni chłopiec zemdlał w łazience w trakcie kąpieli.

Dziecko z objawami zatrucia tlenkiem węgla zostało zabrane do szpitala. "W domu obecni byli rodzice dziecka. To ojciec, zaniepokojony długim pobytem syna w łazience, odnalazł go nieprzytomnego. Źródłem tlenku węgla, był prawdopodobnie piecyk gazowy znajdujący się w łazience" - przekazała policja.