Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Chłopcy zjeżdżali na pontonie i spadli ze skarpy. Decyzja sądu w sprawie rodziców

Wyrok sądu
Chłopcy zjeżdżali na gumowym pontonie. Nie wyhamowali, trafili do szpitala
Źródło: TVN24
Sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec rodziców dzieci, którzy w styczniu zostali ranni w wypadku w Bezmiechowej (woj. podkarpackie). Chłopcy zjeżdżali na gumowych pontonach z górki, nie zdołali wyhamować i spadli ze skarpy znajdującej się nad drogą.

Sąd Rejonowy w Lesku warunkowo umorzył postępowanie karne na okres próby jednego roku w sprawie Jakuba A. i Iwony K.

Rodzice odpowiadali za zdarzenie, do którego doszło 19 stycznia 2025 roku w Bezmiechowej Górnej na stoku w pobliżu szybowiska Politechniki Rzeszowskiej. Prokuratura zarzucała im, że działając wspólnie i w porozumieniu, narazili swoich małoletnich synów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Chłopcy zjeżdżali na gumowym pontonie. Nie wyhamowali
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Chłopcy zjeżdżali na gumowym pontonie. Nie wyhamowali

"Dopuścili do wspólnego zjazdu małoletnich po śniegu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, to jest na stoku przeznaczonym wyłącznie do operacji lotniczych, pontonem przeznaczonym do zjazdu po śniegu, jednakże wbrew instrukcji użytkowania - bez zabezpieczenia osobistego w postaci kasków i z przekroczeniem ilości osób mogących przebywać w pontonie podczas zjazdu dwóch chłopców, podczas gdy produkt był przeznaczony do zjazdu dla jednej osoby" - przekazała Marta Kolendowska-Matejszuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Podczas zjazdu ponton przewrócił się z powodu nadmiernej prędkości. Jeden z chłopców doznał obrażeń realnie zagrażających jego życiu, które spowodowały trwałe kalectwo. Drugi syn odniósł lżejsze obrażenia, skutkujące krótkotrwałym rozstrojem zdrowia.

"Sąd zasądził solidarnie od oskarżonych na rzecz małoletnich pokrzywdzonych odpowiednio kwotę tysiąca złotych oraz kwotę czterystu złotych tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Oskarżeni zostali zwolnieni od obowiązku uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, a wydatkami obciążono Skarb Państwa" - przekazała w komunikacie prokurator Kolendowska-Matejszuk.

Ostatecznie sąd uznał jednak, że możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania. Wyrok jest prawomocny.

Wypadek na stoku

Do wypadku doszło w niedzielę 19 stycznia na szybowisku w Bezmiechowej. Podkarpacka policja dzień później poinformowała, że bracia przyjechali z rodzicami z Sanoka i zjeżdżali z góry na gumowym pontonie. Nie zdołali zapanować nad prędkością i spadli z ponad czterometrowej skarpy nad drogą.

Starszego z braci w stanie ciężkim śmigłowiec zabrał do szpitala w Rzeszowie. Jego brat doznał mniej groźnych obrażeń, ale także trafił do szpitala na szczegółowe badania.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ProkuraturaPodkarpaciedzieciWyroki sądowe w Polsce
Czytaj także:
Mieszkańcy miejscowości pod Garwolinem znaleźli pocisk na płocie
Sąsiad groził, że wysadzi ich dom. Na płocie znaleźli pocisk
WARSZAWA
Niebezpieczne zachowanie na przejeździe kolejowym, Ustroń
Koloniści z opiekunem przebiegli przez zamknięty przejazd kolejowy. "Mieli zgodę"
Katowice
Władimir Putin i Xi Jinping na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy
Ten szczyt to "zbieranie przeciwników Ameryki pod wspólną flagą"
Świat
Pożar w sortowni odpadów w Bełżycach
Ogromny pożar w sortowni odpadów. Decyzja prokuratury
Lublin
Warszawa
Tusk: dołączyliśmy do ekskluzywnego klubu. "Jest 20 takich państw na świecie"
BIZNES
Andrej Parubij
Przyznał się do zabójstwa Andrija Parubija. Ma żądania
Świat
Kierowca był pijany i bez uprawnień
Dachował i zaczął się palić. Kierowca mustanga był pijany
Poznań
Karol Nawrocki
"Znalazła się Zosia Samosia polskiej polityki zagranicznej"
Polska
Anguilla, terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii na Morzu Karaibskim
Zarabiają miliony dzięki swojemu adresowi internetowemu 
BIZNES
Donald Tusk
Tusk: przekazałem prezydentowi, że nasze rekomendacje pozostają w mocy
Polska
Strażacy musieli przesunąć samochód
Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do akcji. Znaleźli go
WARSZAWA
shutterstock_1431976775
W wakacje to miejsce odwiedziło ponad 712 tysięcy osób
Trójmiasto
Pociąg Kim Dzong Una (zdjęcie z kwietnia 2019 roku)
Pancerny pociąg Kim Dzong Una dotarł we wtorek do Pekinu
Świat
imageTitle
"Mówisz: Włochy, myślisz: wygrana". Bojowe nastroje Polek
EUROSPORT
Ukraina, ukraińscy żołnierze, armia, wojna w Ukrainie
Tusk weźmie udział w rozmowach koalicji chętnych
Polska
kobieta laptop wykres praca shutterstock_2576010867
Już wzrosło o 30 procent, a "może jeszcze zdrożeć"
BIZNES
Park etnograficzny poświęcony mennonitom (olędrom) w Wielkiej Nieszawce
Byli sąsiadami, lecz dzieliła ich rzeka. "Podczas powodzi niektórzy katolicy tracili cały dorobek życia"
WARSZAWA
Od lewej: łyska i głowienka
Kilka tysięcy przeżyje, 10 razy więcej odstrzelą. "Logiczny kompromis"
Bartłomiej Plewnia
lekarz okulista badanie oko shutterstock_2266690753
Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje pracę okulistów? Polscy naukowcy badali innowacyjne narzędzie
Zdrowie
imageTitle
Mistrzostwa świata bez Tajwanki. Niejasne tłumaczenia
EUROSPORT
Donald Trump
Trump dał 11 rad "zmieniających życie". Zwraca uwagę numer osiem
Świat
31-latek usłyszał zarzuty, trafił do aresztu
Zmieniali koło, zginęli na drodze. Jest decyzja w sprawie kierowcy ciężarówki
Lublin
Niedźwiedź na szlaku turystycznym w Tatrach
Niedźwiedź gonił turystę w Tatrach
METEO
Potrącenie dwóch mężczyzn w miejscowości Błonie-Wieś
Tragiczny wypadek pod Warszawą. We dwóch na jednej hulajnodze. Apel policji
WARSZAWA
Policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę
Ciało kobiety na klatce schodowej, policja zatrzymała 48-latka
Łódź
Zespół jelita nadwrażliwego może mieć różne postaci, między innymi biegunkową i zaparciową
Przez chorobę jelit Tribbs bał się wychodzić z domu. Czym jest IBS?
Zuzanna Kuffel
Szczecin. 21-latek próbował oszukać seniorkę
Chciał wyłudzić kolejne tysiące złotych. Seniorka ustaliła plan działania z policjantami
Szczecin
shutterstock_1086242975
Siłą Syberii popłynie więcej gazu do Rosji
BIZNES
W Parku Narodowym Gir żyje ostatnia populacja lwów azjatyckich
Z wioski zniknęło dziecko. Co dalej z "wyjątkową relacją"?
METEO
Przekraczanie linii podwójnej ciągłej w Wilczej Górze
Wyprzedzały na podwójnej ciągłej. Tłumaczyły się tak samo
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica