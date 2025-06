Zapłacił 10 tysięcy euro, by dostać się do Włoch. Dojechał do Polski

W naczepie ciężarówki próbował nielegalnie przekroczyć granicę Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Do zdarzenia doszło 31 maja w Barwinku. Do funkcjonariuszy Straży Granicznej zgłosił się kierowca polskiej ciężarówki wiozący transport felg z Turcji. Mężczyzna był zaniepokojony dźwiękami dochodzącymi z naczepy. Funkcjonariusze podczas kontroli znaleźli w niej młodego mężczyznę.

Do zdarzenia doszło w Barwinku

Chciał dojechać do Włoch

- Obcokrajowiec oświadczył, że pochodzi z Palestyny. Mężczyzna był w dobrej kondycji fizycznej, nie posiadał jednak żadnych dokumentów. Jego tożsamość ustalono przy wsparciu tłumacza na podstawie oświadczenia, a pełnoletność poprzez stosowne badanie lekarskie - przekazał porucznik Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Mężczyzna najpierw przedostał się z Palestyny do Turcji, a następnie w kierunku Polski. Pomagali mu przemytnicy. Miał im za to zapłacić 10 tysięcy euro. - Ciężarówka, do której wsadzono go w Turcji, miała zawieź go do Włoch - poinformował por. Piotr Zakielarz.

Mężczyzna ukryty był w naczepie ciężarówki

Dobrowolnie poddał się karze

Obcokrajowiec usłyszał zarzut nielegalnego przekroczenia granicy, do czego się przyznał i dobrowolnie poddał karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Decyzją sądu został umieszczony na trzy miesiące w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

W tym roku jest to pierwszy przypadek próby nielegalnego przekroczenia granicy w ukryciu na podkarpackim odcinku granicy państwowej ze Słowacji do Polski.