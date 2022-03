czytaj dalej

Około 30 myśliwców, samolotów transportowych i helikopterów miało wylecieć z białoruskich lotnisk - przekazał w środę wieczorem były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka. Polityk białoruskiej opozycji w rozmowie z TVN24 wyjaśnił, że zdarzenie to mogło być związane z prowadzonymi ćwiczeniami lub prowokacją, która mogłaby posłużyć jako pretekst do włączenia się Białorusi do inwazji na Ukrainę.