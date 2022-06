Nie chcą moskiewskiego patriarchatu. Putin traci "armię duchową" w Ukrainie

Miasto Czerwonogród, obwód lwowski. W pierwszych tygodniach ataku Rosji na Ukrainę do Ihora Derkacza, 38-letniego proboszcza podległej Moskwie cerkwi pod wezwaniem Opieki Najświętszej Bogurodzicy przyszli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

- Weszli do świątyni. Z karabinem maszynowym, chociaż nie można wchodzić do takich miejsc z uzbrojeniem. Powiedzieli, że to rewizja. Na pytanie, czy mam broń, odpowiedziałem: "Tak, mam. Ewangelia jest moją jedną bronią, krzyż - drugą". Nie obraziłem się na nich ani się ich nie bałem - opowiadał Ihor Derkacz dziennikarzom ukraińskiej telewizji Hromadske.