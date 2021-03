"Nie było sensu oszukiwać obywateli, że aborcji nie ma, bo ona była"

Przez wiele dekad w Irlandii panował niemal całkowity zakaz aborcji. Ciążę można było usunąć tylko w przypadku, gdy życie kobiety było zagrożone. W 2018 roku przepisy znacząco zliberalizowano - teraz można przerwać ciążę również w nagłym przypadku medycznym, gdy płód jest śmiertelnie chory, gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu matki oraz do 12. tygodnia od poczęcia bez wskazywania konkretnego powodu.

Dawid Rydzek: Wydawałoby się, że jeśli jeden z najbardziej katolickich krajów na świecie zmienia prawo aborcyjne, to prawo zostanie zaostrzone. Poszliście w odwrotnym kierunku.

Josepha Madigan: Wydaje mi się, że obecne prawo aborcyjne, które niedawno przyjęliśmy, jest umiarkowane w porównaniu do innych rozwiązań na świecie. To prawda, że dominuje u nas katolicka kultura i Irlandia pod tym względem przebyła długą drogę. Od 1861 roku aborcja była całkowicie zakazana, a w 1983 została wprowadzona poprawka, która nakazywała państwu chronić nienarodzonych w takim samym stopniu jak ich matki. Ta tzw. ósma poprawka była powodem wielu sporów przez lata.

Poza tym mieliśmy problem z głosem kobiet, który nie był słyszany od wieków. Istniała instytucja domów matki i dziecka [placówka najczęściej prowadzona przez katolickie zakonnice, do której wysyłano - często wbrew ich woli - niezamężne kobiety, by tam rodziły dzieci - przyp. red.], obowiązywał zakaz pracy dla kobiet po tym, jak wyjdą za mąż, był problem z równością zarobków. To wszystko się nawarstwiało przez lata.