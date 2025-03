Trump kontra Oscary. "To miejsce, które niepokoi się rasizmem, antysemityzmem i nacjonalizmem"

Tylko w pierwszym tygodniu urzędowania prezydent Donald Trump podpisał szereg rozporządzeń uderzających w przedstawicieli grup określanych przez amerykańskich badaczy jako "underrepresented racial/ethnic groups" (niedostatecznie reprezentowane grupy etniczne i rasowe). "Walka" Trumpa i jego najbliższych współpracowników z różnorodnością i inkluzywnością zaczęła się znacznie wcześniej. Programy wspierające akceptację i otwartość na różnorodność w instytucjach publicznych oraz organizacjach biznesowych - powszechnie znane jako standardy Diversity, Equity and Inclusion (DEI - czyli różnorodność, równość i inkluzywność) - to zdaniem na przykład Elona Muska "nowy rasizm". W opinii prezydenta USA i jego otoczenia "różnorodność" doprowadziła między innymi do tragicznych pożarów w południowej Kalifornii czy katastrofy lotniczej w Waszyngtonie.

Dziennikarz "The Hollywood Reporter" Steven Zeitchik ocenił, że Oscary to "jedyna różnorodnościowa inicjatywa, której Trump nie jest w stanie zniszczyć". "Nominacje do tegorocznych Oscarów stanowią antidotum, którego potrzebujemy, a nawet o tym nie wiedzieliśmy" - stwierdził Zeitchik. "To, co robi Trump, jest nie tylko istotne, ale jest symboliczne. Pokazuje światu, czym jest Ameryka w 2025 roku, miejscem, w którym imigranci wyrzucani są z kościołów, osoby transpłciowe pozbawiane są opieki medycznej, osoby niebiałe są informowane, że praktyki rekrutacyjne są całkowicie uczciwe, a życie poza Ameryką ma mniejsze znaczenie" - kontynuował.