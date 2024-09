"Na 8 września było bardzo ładnie zielono. A potem to wszystko diabli wzięli"

Krzysztof Romanow dostał do ręki wielki karton, którym na umówiony znak miał wymachiwać w odpowiednią stronę.

Święto skradzione

Tradycyjne święto, które było podziękowaniem za tegoroczne plony na polskich wsiach, w okresie PRL zawłaszczyła władza i ograbiła ze świętości. Odsunięto od niego Kościół, chleba dożynkowego - przynajmniej oficjalnie - już nie święcono. Od 1946 roku z wielką pompą organizowano centralne dożynki, w których uczestniczyły najwyższe władze, a wszystko rejestrowały kamery Polskiej Kroniki Filmowej, a z czasem relacjonowała Telewizja Polska. To miała być opowieść o wielkości Polski Ludowej, słusznej linii programowej partii oraz o sile sojuszu robotniczo-chłopskiego.

Poznań pierwszy raz był ich gospodarzem w 1951 roku. Stalinizm w pełnej krasie, dożynki wprost ociekały propagandą. Do stolicy Wielkopolski zjechało 150 tysięcy chłopów z całej Polski. Ich defiladę ulicą Czerwonej Armii (dzisiaj ulica Święty Marcin) z portretami przywódców komunistycznych z całego świata, takich jak Mao Zedong, Kim Ir Sen czy Wilhelm Pieck podziwiali z trybun prezydent Bolesław Bierut, premier Józef Cyrankiewicz i marszałek Polski Konstanty Rokossowski.

Gazeta Poznańska pisała: Do schodzącego z trybuny ob. Prezydenta Bolesława Bieruta podbiegają ze wszystkich stron gromady dzieci – barwny tłumek najmłodszych obywateli kraju. Stojąca obok nas mała, może pięcioletnia dziewczynka wyrywa się mamie; – Puść mnie, mamuś, ja chcę też do Prezydenta, ja chcę też powiedzieć Prezydentowi "do widzenia"… Matka uśmiechnęła się i pobiegła wraz z nią.