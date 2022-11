Mama Elona Muska: bronił mnie, gdy mąż mnie bił

Maye Musk może kupować sobie odrzutowce we wszystkich kolorach, ale w naszej rozmowie wraca do przeszłości, do biedy, która nauczyła ją oszczędności. Wspomina o swoim ekonomicznym gulaszu z fasoli. - Często robię duży garnek zupy ze wszystkich warzyw, które mi zostały z tygodnia, i dodaję do nich ryż i fasolę. Potem zupę dzielę na porcje, które następnie zamrażam - opowiada. Wraca pamięcią do chwil, kiedy mieszkała ze swoimi dziećmi w obskurnym, jednopokojowym mieszkaniu. Żeby w ogóle móc się tam wprowadzić, sprzątali je trzy tygodnie.

Maye Musk : Powiedział, że jeśli kiedykolwiek się z nim rozwiodę, to potnie mi twarz brzytwą, a dzieciom: Elonowi, Kimbalowi i Tosce, przestrzeli kolana. Chciał, żebym miała na utrzymaniu trzy kaleki i żebym sama nie mogła już zarabiać jako modelka. Bałam się. A poczucie strachu wtedy nie było przesłanką według prawa w RPA do tego, aby wnieść pozew o rozwód.

Ze mną. Dzieci chodziły do szkoły w mundurkach, które były tańsze niż zwykłe ubrania. Sobie to już w ogóle nic nowego nie kupowałam, najwyżej jakieś używane ciuchy. W mojej rodzinie od zawsze mówiło się, że im ciężej pracujesz, tym bardziej ci się szczęści. Byłam więc dietetyczką, jednocześnie brałam zlecenia jako modelka. Bardzo dużo pracowałam.

Jeśli kobiety utknęły w toksycznych związkach, muszą zaplanować ucieczkę. Trzeba zrobić listę wszystkiego, co jest złe, co wymaga zmiany. I trzeba te zmiany zacząć wprowadzać. Nie jest to łatwe, ponieważ jesteśmy pogrążone w ciemności, w beznadziei, z zerowym poczuciem własnej wartości. Dokonywanie zmian jest przerażające, ale lepsze niż życie w bagnie do końca swoich dni. Poleciłabym kobietom, aby łączyły się z innymi kobietami, które mogą je wspierać, żeby zwróciły się o pomoc do swoich rodzin i znajdowały mężczyzn, którzy pomogą im iść do przodu. Jest wielu życzliwych i hojnych ludzi na świecie.