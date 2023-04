Czarnek włącza czy wyłącza? Niebezpieczny spór o edukację dzieci z niepełnosprawnościami

Czy to by było takie straszne, gdyby mój synek chodził z Waszymi dziećmi do szkoły i miał tam zajęcia ze swoim nauczycielem? Czasem namalowałby coś z Waszymi dziećmi na plastyce, pobiegał na WF-ie. A czasami zaprosił Wasze dzieci na kanapki, które zrobił na swoich zajęciach. Czy to by było takie straszne, że Wasze dzieci poznałyby go i mówiły "cześć", gdy spotkają go w sklepie czy na placu zabaw? Czy to by było takie straszne, gdyby to był ich kolega ze szkoły, a nie jakieś dziwadło, które rodzice wożą gdzieś daleko do specjalnej placówki? Czemu mówicie, że odizolowanie go od lokalnej społeczności to dla jego dobra, bo w normalnej szkole byłby obiektem szykan? Jakich szykan? Ze strony Waszych dzieci?