Schorowany 83-latek wyszedł z domu na spacer. Znalazł się na terenie innego powiatu, kilkanaście kilometrów od domu

W poniedziałek wieczorem dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o 83-letnim mieszkańcu gminy Sława, który w godzinach popołudniowych wyszedł z domu na spacer. Z przekazanej informacji wynikało, że dla seniora była to rutyna. Na samotne spacery wychodzi niemal codziennie, ale zawsze - mniej więcej po godzinie - wracał do domu. Tym razem nie wrócił. Najpierw zgłaszająca szukała go sama. Bezskutecznie. Dlatego o sprawie powiadomiła policję. - Z uwagi na upływający czas, zapadającą noc i przede wszystkim schorzenia mężczyzny postanowiła zaalarmować służby - relacjonuje nadkomisarz Maja Piwowarska z policji we Wschowie.