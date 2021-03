Pędził ponad 200 kilometrów na godzinę. Miał fałszywe prawo jazdy

Nagrali go wideorejestratorem

Kierowca zareagował na sygnały świetlne i dźwiękowe i zatrzymał się do kontroli. Szybko okazało się, że brawurowa jazda to nie jedyne co ma na sumieniu.

Nie powinien w ogóle jeździć

- Funkcjonariusze z wrocławskiej drogówki sprawdzili dane pojazdu, za którego kierownicą siedział 42-letni poznaniak. Okazało się, że mimo tego, iż pojazd miał założone tablice rejestracyjne, to pojazd nie był dopuszczony do ruchu. Policyjne systemy wykazały, że mazda kilka lat temu została wyrejestrowana na terenie Niemiec, a więc nie miała prawa poruszać się po polskich drogach - wskazuje Marcjan. Policjanci zwrócili także uwagę na brytyjskie prawo jazdy okazane przez mężczyznę. Zauważyli, że brakuje na nim odpowiednich zabezpieczeń i prawdopodobnie jest to całkiem dobrze wykonana "fałszywka". - 42-latek przyznał się funkcjonariuszom, że "prawo jazdy" zakupił przed kilkoma laty i nie ma uprawnień do kierowania pojazdami - podaje Marcjan.