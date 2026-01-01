Mężczyzna śmiertelnie raniony nożem, trzy osoby zatrzymane

Do zdarzenia doszło w powiecie śremskim Źródło: Google Maps

W czwartek rano służby interweniowały w miejscowości Włościejewki (Wielkopolska). "O godzinie 4.28, dyżurny śremskiej policji został powiadomiony o ugodzeniu nożem" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Śremie.

Na miejscu pojawiły się policyjne patrole. Wiadomo, że funkcjonariusze zatrzymali do sprawy trzy nietrzeźwe osoby.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że jedna z tych osób, 36-letni mieszkaniec ksiąskiej gminy, ugodził nożem 50-letniego mieszkańca Konina. Niestety, 50-latek poniósł śmierć na miejscu" - przekazała policja.

Na miejscu zdarzenia wciąż trwają policyjne czynności. Działania są nadzorowane przez prokuraturę.

