Mężczyzna śmiertelnie raniony nożem, trzy osoby zatrzymane

W czwartek rano służby interweniowały w miejscowości Włościejewki (Wielkopolska). "O godzinie 4.28, dyżurny śremskiej policji został powiadomiony o ugodzeniu nożem" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Śremie.
Na miejscu pojawiły się policyjne patrole. Wiadomo, że funkcjonariusze zatrzymali do sprawy trzy nietrzeźwe osoby.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że jedna z tych osób, 36-letni mieszkaniec ksiąskiej gminy, ugodził nożem 50-letniego mieszkańca Konina. Niestety, 50-latek poniósł śmierć na miejscu" - przekazała policja.
Na miejscu zdarzenia wciąż trwają policyjne czynności. Działania są nadzorowane przez prokuraturę.
