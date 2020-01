Nadpalone zwłoki w parku. Policja zatrzymała 19-latka

Przechodzień natknął się w parku w Witoszynie (woj. lubuskie) na zwłoki mężczyzny. Kilka godzin później policjanci wytypowali i zatrzymali osobę, która może mieć związek ze sprawą. To 19-latek i, jak podaje policja, wszystko wskazuje na to, że to syn ofiary. Mężczyzna czeka na przesłuchanie.