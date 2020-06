Wyciągali z jeziora pocisk za pociskiem. Opowieści o podwodnym arsenale krążyły od lat

Zgłoszenie o pociskach w jeziorze wpłynęło do sulęcińskiej policji 1 czerwca. Teren został zabezpieczony i wezwano na miejsce patrol saperski z Krosna Odrzańskiego.

On z kolei dostał od pana Sebastiana, innego mieszkańca miasta, który natknął się na pociski podczas wycieczki nad jezioro, zdjęcia z mapką określającą dokładną lokalizację znaleziska.

"Nie sądziłem, jak ogromna jest skala"

O znalezisku pan Sebastian poinformował też w piątek redakcję Kontaktu24. "Idąc brzegiem jeziora potknąłem się o coś, a kiedy odchyliłem liście okazało się, że to był pocisk. W wodzie również znajdowało się kilka sztuk, ale nie sądziłem, jak ogromna jest skala tego, co później i do chwili obecnej jest wyławiane" - napisał.