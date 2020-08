Porzucona naczepa pełna beczek z silnie toksyczną substancją. Rozpoczęło się ich usuwanie

Operacja usuwania rozpoczęła się we wtorek o godzinie 8. Pracownicy firmy z powiatu krotoszyńskiego za pomocą wózka widłowego zdejmowali palety, na których ustawione były beczki. Następnie owijali je folią i przeładowywali na sprawną technicznie naczepę.

"Nie zgadzamy się z decyzją"

Jak poinformowała Alina Cieślak, rzeczniczka prasowa GDDKiA, działania podjęto ze względu na bezpieczeństwo użytkowników dróg. - Nie zgadzamy się z decyzją kolegium w tej sprawie i jesteśmy w trakcie procedury odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – wyjaśniła.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. wszczęła śledztwo ws. nieodpowiedniego postępowania z odpadami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia, co zagrożone jest karą więzienia do 5 lat. Mimo postępowania, nie udało się ustalić właściciela odpadów, gdyż tablice rejestracyjne naczepy i numery znamionowe zostały usunięte.

Spierali się, kto je usunie

Równolegle do postępowania prokuratorskiego toczyły się postępowania administracyjne. Celem było ustalenie, kto poniesie koszty związane z usunięciem beczek. Ponieważ właścicielem parkingu jest oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wójt gminy Ostrów Wielkopolski nałożył na nią obowiązek usunięcia odpadów. Koszt utylizacji porzuconych odpadów - zdaniem wójta Piotra Kurozczyka - wynosi około 200 tys. zł. Drogowcy odwołali się od tej decyzji, ale Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu utrzymało decyzję gminy. GDDKiA zapowiedziała odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. - Podobną sprawę mieliśmy w Baranowie i sąd stwierdził, że to starosta musi usunąć odpady – powiedział wówczas Marcin Kucharczak z poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. GDDiKA podjęła decyzję, że zanim sąd rozstrzygnie spór w tej sprawie odpady zostaną usunięte.