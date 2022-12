Katował, groził, kazał całować buty. Napastnik z zarzutami

Łukasz Wawrzyniak, rzecznik poznańskiej prokuratury okręgowej przekazał, że 20-latek we wtorek został przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach. Mężczyzna, jak przekazał Wawrzyniak, usłyszał zarzuty lekkiego uszkodzenia ciała, a także narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. - Usłyszał również zarzut kierowania gróźb karalnych oraz zmuszenia przemocą do określonego zachowania - wylicza prokurator w rozmowie z tvn24.pl.

Bił, wyzywał i kazał całować buty. Wszystko zostało nagrane

Film, który trafił do sieci, jest zbyt drastyczny, żeby go - choćby w fragmentach - pokazać. Na nagraniu bowiem widać sprawcę, który pastwi się nad swoją ofiarą - zakrwawionym i wyraźnie wystraszonym młodym mężczyzną. Wszystko nagrywa jeden z obserwatorów zajścia.

- Zgłosisz to gdziekolwiek, to przyjadę i cię, k***o, zakopię - grozi. Potem łapie pobitego za włosy i mówi, żeby "ładnie się uśmiechnął do kamery". Następnie zmusza krwawiącego mężczyznę, żeby po kolei całował buty jego znajomym. Z nagrania wynika, że zdarzeniu przyglądały się biernie co najmniej trzy osoby.