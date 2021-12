Strażacy polecają czujniki dymu i czadu jako idealny prezent mikołajkowy

Czujniki dymu i czadu to idealny prezent – przekonują strażacy. - Okolice mikołajek to dobry moment, by kupić czujnik jako prezent rodzicom, dziadkom. Na pewno to docenią, będzie to wyraz naszej troski o najbliższych - przekonuje brygadier Sławomir Brandt, rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej.

Śmiertelne ofiary czadu

W tym i w ubiegłym roku w ciągu dwóch miesięcy odnotowano po jednej śmiertelnej ofierze czadu. - Okolice mikołajek to dobry moment, by kupić czujkę jako prezent rodzicom, dziadkom. Na pewno to docenią, będzie to wyraz naszej troski o najbliższych. Do tego nie musi to być prezent brzydki. Sami producenci dostrzegli już, że czujka nie musi psuć wystroju naszych domów i mieszkań. Na rynku pojawiły się ciekawe modele – stwierdził strażak.