Poznań W Środzie Wielkopolskiej brakuje wody. W nocy się nie wykąpiesz Oprac. Filip Czekała |

Niezwykły upał w Polsce i Europie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O pierwszych problemach z dostawami wody mieszkańcy zostali poinformowani przez spółkę wodociągową w środę.

"Aktualny pobór wody na terenie zasilanym przez Stację Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej przekracza możliwości jej pozyskania z ujęcia, co powoduje trudności w utrzymaniu odpowiedniego poziomu zapasów w zbiornikach. W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym nastąpi obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej, aż do całkowitego braku dostawy wody w miejscowościach: Środa Wielkopolska, Janowo, Mączniki, Zielniki" - poinformował MPECWiK Sp. z o.o.

Jak tłumaczono, działanie ma umożliwić napełnienie zbiorników retencyjnych i zabezpieczyć niezbędne rezerwy wody. Problemy z dostawą wody miały występować od godziny 22 do 4 rano.

Wody nie było wcześniej

- Około godziny 21.40 pojawił się komunikat na Facebooku, że nie będzie wody od godziny 22. Tymczasem u nas nie było jej już około godziny 21.30 - relacjonuje Karina Rychlik Parysek, mieszkanka Mącznik.

W środę jej rodzina nie zdołała się wykąpać. Rano woda wróciła dopiero przed godziną 6.

Sytuacja powtórzyła się w czwartek. - Popołudniu znowu na Facebooku pojawił się komunikat, że wody nie będzie od godziny 22 do godziny 4. Niestety u nas, już o godzinie 20.30 wody nie było - mówi.

O prysznicu zapomnij

Nie było jej również rano. - Wstałam po godzinie 5, żeby wziąć prysznic i przygotować się do pracy. Niestety nie było to możliwe, bo do godziny 6.20 wody nie było wcale. Potem zaczęła lecieć, aczkolwiek tylko na parterze i z ciśnieniem może 15 procent tego co normalnie, więc nie był to prysznic, a jedynie opłukanie się - opisuje.

Irytacji nie kryje też Renata Wiśniewska, mieszkanka Środy Wielkopolskiej, bo u niej wody również nie było wcześniej niż zapowiadano. - Niestety wody już nie miałam od około godziny 20, a rano o godzinie 4.55 nadal wody brakowało. To jest kpina - mówi.'

I dodaje, że wiele osób pracuje fizycznie do godziny 22. - Przychodzi człowiek do domu, chce wziąć prysznic, a tu co? Brak wody. Sama byłam zmuszona iść do pobliskiego sklepu kupić kilka butelek wody niegazowanej, żeby się chociaż podmyć.

W czwartek w godzinach 19.00–23.00 uruchomiono zastępcze punkty poboru wody, w pięciu lokalizacjach.

"Ze względu na prognozowane wysokie temperatury i utrzymujące się zwiększone zapotrzebowanie na wodę, podobne ograniczenia mogą występować do poniedziałku włącznie 29/30 czerwca" - informuje spółka woądociagowa.

Jednocześnie wystosowała apel o "odpowiedzialne i oszczędne korzystanie z wody". Mieszkańcy Środy Wielkopolskiej, Janowa, Mącznik i Zielnik zostali poproszeni o niepodlewanie ogrodów i trawników, nienapełnianie basenów oraz "ograniczenie zużycia wody do celów innych niż socjalno-bytowe".