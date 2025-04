Cios w gang, który produkował papierosy. W Niemczech i Holandii zatrzymano 13 osób

Zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów. Wspólna akcja polskich i niemieckich służb Źródło: KAS

Ponad 30 milionów papierosów i 14,5 tony tytoniu przejęły polskie i niemieckie służby. To pokłosie wspólnych działań wymierzonych w gang, który zajmował się nielegalną produkcją oraz handlem papierosami na terenie Niemiec i Holandii. Zatrzymano 13 osób.

W akcji brali udział funkcjonariusze wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji z Gorzowa i funkcjonariusze Zollfahndungsamt Essen (Urząd Celny Dochodzeniowo-Śledczy w Essen - przyp. red.).

- Wspólna akcja pozwoliła zlikwidować nielegalną fabrykę papierosów w Düsseldorfie i magazyn w Weert w Holandii, w którym przechowywano papierosy z niemieckiej fabryki – przekazała asp. Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Grupa produkowała i handlowała nielegalnymi papierosami na terenie Niemiec i Holandii Źródło: KAS

Znaleźli papierosy z naniesionymi logami różnych marek

W Düsseldorfie działała nielegalna fabryka papierosów. Funkcjonariusze znaleźli w niej dwie profesjonalne kompletne linie służące do produkcji papierosów i do ich pakowania, a także kompletną linię do cięcia i przerabiania tytoniu. Na gorącym uczynku służby zatrzymały 11 osób, obywateli Europy Wschodniej, w tym Polski. Zatrzymania były przeprowadzone przy wsparciu sił specjalnych niemieckiej policji federalnej – zaznaczył rzecznik CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 25 mln sztuk papierosów z naniesionym logo różnych marek tytoniowych, blisko 15 ton tytoniu, a także duże ilości produktów pośrednich, m.in. filtry, owijki, kleje i opakowania zewnętrzne zawierające logo różnych marek papierosów. Dodatkowo w wyniku przeszukań w Mülheim an der Ruhr i w Mönchengladbach w Niemczech służby zabezpieczyły ponad 120 tys. sztuk nielegalnie wyprodukowanych papierosów. Pies tropiący znalazł ukryte w kilku miejscach 108 tys. euro w gotówce.

Funkcjonariusze zatrzymali prawie 32 mln sztuk papierosów oraz 14,5 tony tytoniu Źródło: KAS

Przeszukali magazyny w holenderskim Weert

W tym samym czasie, gdy policjanci działali w Niemczech, Holenderska Służba Informacji i Dochodzeń Fiskalnych (FIOD) na podstawie informacji uzyskanych od służb działających w Niemczech przeszukała magazyn w holenderskim Weert, gdzie znaleziono prawie 7 milionów sztuk podrabianych papierosów z fabryki w Niemczech. Na miejscu zatrzymano jedną osobę. Od początku stycznia 2025 r. grupa wyprodukowała i rozprowadziła dziesiątki milionów sztuk papierosów. Papierosy miały być przeznaczone przede wszystkim na czarny rynek państw europejskich. Gdyby trafiły do obrotu, łączne straty z tego tytułu mogłyby wynieść ponad 6 mln euro. Wrześniowski poinformował, że łącznie w trakcie działań w Niemczech i Holandii funkcjonariusze zatrzymali 13 osób należących do zorganizowanej grupy przestępczej i skonfiskowali ponad 30 mln sztuk papierosów.