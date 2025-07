Samochód wjechał pod pociąg. Ruch na torach wstrzymany

Do zdarzenia doszło w Nowych Skalmierzycach Źródło: Google Earth Pro

We wtorek, 15 lipca ok. godz. 12:15 samochód wjechał pod pociąg z Łodzi do Poznania.

- Zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu drogowym na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną w miejscowości Skalmierzyce. Doszło do zderzenia pociągu pasażerskiego oraz samochodu osobowego marki Renault. Kierowca z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Pasażerom z pociągu nic się nie stało - przekazała tvn24.pl młodszy aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Zderzenie pociągu z samochodem osobowym na przejeździe kolejowym w Skalmierzycach Źródło: PAP/Tomasz Wojtasik

Ruch pociągów na tym odcinku został wstrzymany do czasu zakończenia działań służb i usunięcia skutków zdarzenia.

"Mamy przerwę w ruchu między Nowymi Skalmierzycami a Czekanowem (wielkopolski odcinek linii Łódź Kaliska – Tuplice)" - informują Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przewoźnicy zostali poinformowani o konieczności wprowadzenia komunikacji zastępczej. Do godziny 13:45 opóźnione zostały cztery pociągi. Informacje o bieżącej sytuacji są na bieżąco przekazywane podróżnym, m.in. za pośrednictwem portalu pasażera.

📢Uwaga podróżni!

Mamy przerwę w ruchu między Nowymi Skalmierzycami a Czekanowem (wielkopolski odcinek linii Łódź Kaliska – Tuplice). Nieostrożny kierowca, który ok. godz. 12:15 wjechał samochodem pod pociąg z Łodzi do Poznania.



Kierowca został ranny. Na miejscu działają służby… pic.twitter.com/8G1wlWY0Mt — PLK SA (@PKP_PLK_SA) July 15, 2025 Rozwiń

Zlekceważył sygnalizację i zapłaci za to słono

"Szacujemy straty wynikające z przerwy w ruchu pociągów i uszkodzonego słupa, przewoźnik policzy koszty naprawy pociągu. Rachunek zapłaci nieostrożny kierowca" - dodają koleje.

