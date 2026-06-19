Wielkopolskie Łoś stał na przystanku autobusowym. Chwilę później doszło do kolizji

Sieraków. Łoś na przystanku autobusowym Źródło wideo: Agnieszka/Wieści Międzychodzkie Źródło zdj. gł.: Agnieszka/Wieści Międzychodzkie

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Nagranie pokazujące łosia stojącego na przystanku autobusowym przy hucie szkła w Sierakowie zamieściły Wieści Międzychodzkie. Film nadesłała im czytelniczka Agnieszka.

"Sieraków to jednak miasto, które potrafi zaskoczyć. Na przystanku autobusowym obok huty szkła w Sierakowie - łoś... Myślicie, że czekał na autobus?" - czytamy pod nagraniem.

Jak poinformowano w kolejnym poście, łosia już kilkukrotnie fotografowano w okolicy Sierakowa.

Doszło do kolizji

Jak podają Wieści Międzychodzkie, chwilę po tym, jak łoś został nagrany, doszło do kolizji zwierzęcia z samochodem. "Na szczęście, podobno ucierpiał głównie samochód" - podano.

Potwierdza to policja. - W środę około godziny 8 mężczyzna zgłosił nam zdarzenie z udziałem łosia w Sierakowie na ulicy Poznańskiej. Łoś wybiegł z lasu i uderzył w bok jego pojazdu, po czym wrócił z powrotem do tego lasu - mówi aspirant Justyna Rybczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

Policjanci, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, sprawdzili okoliczny teren, ale łosia nigdzie nie zastali. - Panu z pojazdu nic nie stało - dodała Rybczyńska.

Zielone płuca Wielkopolski

Sieraków to miasto położone 70 kilometrow na zachód od Poznania. Leży nad Wartą, na skraju Puszczy Noteckiej w malowniczym regionie nazwanym Krainą 100 Jezior.

Na terenie Sierakowa znajduje się popularne kąpielisko nad Jeziorem Jaroszewskim.