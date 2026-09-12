Konin Seniorka wypadła przez okno w szpitalu. Sprawę bada policja Oprac. Mateusz Czajka |

Szpital w Koninie Źródło zdj. gł.: TVN 24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Zdarzenie potwierdziła nam policja. Starsza aspirant Maria Baranowska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie przekazała, że do zdarzenia doszło w piątek.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że piątek kilka minut po godzinie 3 nad ranem z okna szpitala wypadła 88-letnia pacjentka. Mimo podjętej na miejscu reanimacji kobieta nie przeżyła - poinformowała. - W takich sytuacjach czynności są wstępnie prowadzone pod kątem artykułu 155 Kodeksu Karnego o nieumyślnym spowodowaniu śmierci, natomiast oczywiście prowadzone są w tej sprawie czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratury, które mają na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz stanu kobiety - dodała.

Próbowaliśmy się skontaktować z dyrekcją szpitala, aby dowiedzieć się, jakie były okoliczności zdarzenia. Zapytania wysłaliśmy także mejlem. Czekamy na odpowiedź.

Źródło: Google Maps