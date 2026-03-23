Ciężarówka zerwała trakcję. Nie kursują pociągi na trasie Poznań-Berlin

Do zdarzenia doszło w Sątopach Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło około godziny 14. - Wszystko wskazuje na to, że samochód ciężarowy doprowadził do zerwania sieci trakcyjnej w torze numer 2 na linii kolejowej w stronę niemieckiej granicy. Pechowo elementy sieci spadły na tor numer jeden. Z tego powodu mamy całkowicie wstrzymany ruch - mówi Radosław Śledziński, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe w Poznaniu.

Na miejscu trwa naprawa uszkodzonej infastruktury. - Pracują tam nasze ekipy techniczne, jest pociąg sieciowy. Staramy się najszybciej przywrócić rozkładową organizację ruchu - podkreśla Śledziński.

Trzycyfrowe opóźnienia

Pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. W przypadku pięciu pociągów opóźnienie przekroczyło już 100 minut. Koleje Wielkopolskie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. - Radzimy korzystać z Portalu Pasażera. Robimy, co możemy, żeby jak najszybciej wrócić do normalnej organizacji ruchu - mówi Śledziński.

OGLĄDAJ: TVN24 HD