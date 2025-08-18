Logo strona główna
Poznań

Rogatki były opuszczone, 81-latek wjechał na przejazd

Autem kierował 81-latek
Do zdarzenia doszło w powiecie poznańskim
Wjechał na przejazd, gdy rogatki były już opuszczone i zderzył się z pociągiem. 81-letni kierowca auta trafił do szpitala.

Poznańska policja wyjaśnia okoliczności zderzenia auta osobowego i pociągu relacji Poznań-Wolsztyn. Do tej sytuacji doszło na przejeździe kolejowym w Strykowie (woj. wielkopolskie).

Autem kierował 81-latek
Autem kierował 81-latek
Źródło: OSP w Strykowie

- Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 81-letni kierujący osobówką wjechał na przejazd, kiedy rogatki były już opuszczone i wówczas doszło do zderzenia - przekazał podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Wiadomo, że kierowcę przetransportowano do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. - Pasażerom pociągu nic się nie stało.

W wypadku ucierpiał kierowca
W wypadku ucierpiał kierowca
Źródło: OSP w Strykowie
wawa 1
Symulacja zderzenia pociągu z samochodem
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
TVN24 HD
Autorka/Autor: aa

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP w Strykowie

PolicjaStraż pożarna
