Rogatki były opuszczone, 81-latek wjechał na przejazd

Do zdarzenia doszło w powiecie poznańskim

Poznańska policja wyjaśnia okoliczności zderzenia auta osobowego i pociągu relacji Poznań-Wolsztyn. Do tej sytuacji doszło na przejeździe kolejowym w Strykowie (woj. wielkopolskie).

- Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 81-letni kierujący osobówką wjechał na przejazd, kiedy rogatki były już opuszczone i wówczas doszło do zderzenia - przekazał podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Wiadomo, że kierowcę przetransportowano do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. - Pasażerom pociągu nic się nie stało.

