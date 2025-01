Pięciu pijanych nastolatków, auto na dachu. Który prowadził? "Zdania młodzieży są podzielone"

czytaj dalej

Minister finansów nie powinien wypłacić PiS-owi ani grosza - oceniła w programie "Kawa na ławę" w TVN24 europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, odnosząc się do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Odmiennego zdania jest prezydencki minister Andrzej Dera, który twierdzi, że to tylko "czynność techniczna" i pieniądze powinny trafić do partii Kaczyńskiego. Wiceministra edukacji Joanna Mucha (Polska 2050) mówiła, że zaproponowałaby wypłatę środków "na konto powiernicze". Tematem rozmowy była również deklaracja polskiego rządu o zapewnieniu bezpieczeństwa przedstawicielom Izraela w związku z obchodami rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w świetle nakazu aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu.