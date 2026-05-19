Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Prawie milion złotych zarobił wiceprezydent Poznania

|
Nominacja Marcina Gołka na zastępcę prezydenta Poznania
Zbigniew Czerwiński o zarobkach w poznańskich spółkach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Miasto Poznań
Swoje oświadczenia majątkowe podali właśnie do wiadomości publicznej zastępcy prezydenta Poznania. Jeden z nich w 2025 roku zarobił prawie milion złotych. Chodzi o Marcina Gołka, który jest przez obecnego prezydenta miasta promowany jako potencjalny następca.
Kluczowe fakty:
  • Gołek pełni funkcję wiceprezydenta od sierpnia 2025. Do lipca zatrudniony był jako wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich.
  • Mimo zmiany pracy z wiceprezesa na wiceprezydenta, czyli z lepiej płatnej na gorzej płatną, zarobił w 2025 roku więcej niż w roku 2024, kiedy przepracował na stanowisku wiceprezesa miejskiej spółki cały rok, a nie tylko 7 miesięcy.
  • Niedawno opublikowaliśmy raport o zarobkach w spółkach miejskich w całym kraju. W żadnym innym dużym mieście nie płacą tak dobrze jak w Poznaniu. Rekordzista tylko w rok zarobił ponad milion złotych.

Sprawdziliśmy zarobki zarządów w miejskich spółkach w największych polskich miastach.

Z opublikowanych oświadczeń majątkowych przez zastępców prezydenta Poznania wynika, że zdecydowanie najwięcej w 2025 roku zarobił Marcin Gołek.

Były asystent i doradca prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka funkcję pierwszego zastępcy prezydenta Poznania pełni od 1 sierpnia 2025. O jego nominacji na to stanowisko prezydent poinformował ponad miesiąc wcześniej - 29 czerwca w dzień patronów miasta.

Nominacja Marcina Gołka na zastępcę prezydenta Poznania
Nominacja Marcina Gołka na zastępcę prezydenta Poznania
Źródło zdjęcia: Miasto Poznań

Tym samym Marcin Gołek musiał zrezygnować z funkcji wiceprezesa Poznańskich Inwestycji Miejskich. W tej roli w 2024 roku zarobił 757 921 złotych.

Awans na zastępcę prezydenta wiązać się miał z gorszymi zarobkami, i to o ponad połowę. - To naprawdę nie jest dzisiaj najważniejsze - mówił w wywiadzie po ogłoszeniu nominacji Radiu Poznań Marcin Gołek. I podkreślał, że "problemem jest to, że zastępcy prezydenta, urzędnicy zarabiają za mało". Zapewniał, że jedną z pierwszych decyzji będą podwyżki dla urzędników. Te faktycznie nastąpiły - jak informował w listopadzie 2025 roku Region Wielkopolska NSZZ "Solidarność", na mocy osiagniętego porozumienia środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zostały zwiększone od 1 stycznia 2026 o 6,5 procent i wynoszą nie więcej niż 600 zł brutto miesięcznie na etat.

Tymczasem sam Gołek mógł wcześniej w Poznańskich Inwestycjach Miejskich liczyć na sowitą podwyżkę. W jej efekcie, choć przepracował tylko siedem miesięcy, zarobił więcej niż w 2024 roku. Jak wynika z oświadczenia majątkowego, w PIM w 2025 roku zarobił 831 332 złote. Na tę kwotę składa się miesięczne wynagrodzenie za siedem miesięcy pracy oraz roczne "wynagrodzenie zmienne", które nazywamy po prostu premiami, przysługujące za realizacje celów wyznaczonych w poprzednim roku pracy. Z tych tytułów Gołek otrzymał jednak "tylko" 585 tysięcy złotych. Zapytaliśmy urząd miasta, co złożyło się na pozostałe prawie ćwierć miliona złotych. Mógł to być ekwiwalent za niewykorzystany urlop, mogła to też być odprawa.

Poza kwotą 831 tysięcy z PIM, Gołek zarabiał też w urzędzie - w roli pierwszego zastępcy prezydenta Poznania za okres od 1 sierpnia 2025 roku do końca roku, a także za pracę w roli doradcy prezydenta na 1/10 etatu wykonywaną od początku roku do końca lipca osiągnął dochód w wysokości 138 583 złotych.

Marcin Gołek obok Jacka Jaśkowiaka w czasie wieczoru wyborczego (2018 r.)
Marcin Gołek obok Jacka Jaśkowiaka w czasie wieczoru wyborczego (2018 r.)
Źródło zdjęcia: TVN24

Tym samym Marcin Gołek w 2025 roku za pracę w miejskiej spółce i w urzędzie zarobił łącznie 969 905 złotych.

To więcej niż prezes PIM Justyna Litka - 895 191 złotych. Więcej od niego zarobili tylko prezes i wiceprezes spółki Aquanet - odpowiednio 1 065 734 złote i 979 187 złotych.

Mniej zarobił też pracujący przez cały rok na identycznym stanowisku w PIM Tomasz Płóciniczak - 820 555 złotych.

Stolica Wielkopolski to eldorado. Rekordzista inkasuje milion rocznie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Stolica Wielkopolski to eldorado. Rekordzista inkasuje milion rocznie

Filip Czekała

Inni wiceprezydenci zarobili znacznie mniej

A jak zarabiali w 2025 roku pozostali zastępcy prezydenta Poznania?

Drugi zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski zarobił w 2025 roku 333 170 zł. Ponadto za zasiadanie w radach nadzorczych Grupy MTP i Remondis - 235 874 złotych. W sumie zarobił więc 569 044 złote.

Trzecia zastępczyni prezydenta Natalia Weremczuk otrzymała z kolei 331 626 złotych pensji oraz 101 520 złotych za zasiadanie w radach nadzorczych Grupy MTP i Aquanet Retencja. W sumie zarobiła 433 146 złotych.

Odwołany pod koniec stycznia z funkcji zastępcy prezydenta Mariusz Wiśniewski w 2025 r. zarobił w urzędzie 335 140 złotych oraz 140 984 złote za zasiadanie w radach nadzorczych spółek Veolia Energia Poznań oraz Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, co daje w sumie dochód w wysokości 476 124 złotych.

Nie jest już wiceprezydentem, założył stowarzyszenie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie jest już wiceprezydentem, założył stowarzyszenie

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
pc
"Starsze pokolenie odeszło. Jest nie do zastąpienia"
Monika Olejnik
36 min
pbc trzustka shutterstock_2471731173
Trudno go wykryć, trudno operować. Ten rak to wciąż wyrok
Wywiad medyczny
57 min
pc
Szykulska: Starość bywa urocza, tylko się kończy. Strasznie chciałabym pożyć
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Utrudnienia na trasie S7 przy węźle Tarczyn Północ
Akcja służb na trasie S7. Na jezdni leżał człowiek
WARSZAWA
Władysław Kosiniak-Kamysz i Pete Hegseth
PILNE"Fakty" TVN: trwa rozmowa Kosiniaka-Kamysza i Hegsetha
Polska
dron-2
Drony nad Polską. Wojsko uspokaja
Lublin
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Polecenie od Tuska w sprawie Ziobry. "Żeby nikt nie miał pretekstu"
Adrian Wróbel
Premier Węgier Peter Magyar i metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś w czasie wizyty na Wawelu
Magyar spotkał się na Wawelu z kardynałem Rysiem
RELACJA
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Rezygnacja po finale Eurowizji. W tle głosy na Polskę
Kultura i styl
Donald Trump
Wyborcy ocenili Trumpa. Takiego wyniku jeszcze nie było
Świat
pap_20250808_0AT (1)
Poseł KO otwarcie o swojej chorobie. "To nie jest kwestia słabości"
Zdrowie
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
Syn miliardera zatrzymany. Chodzi o sprawę zabójstwa jego ojca
John Travolta, 79. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes
Zaskakujący wygląd Johna Travolty. Zdradził powód
Kultura i styl
Rumuński myśliwiec F-16
Alarm na Łotwie, dron zestrzelony nad Estonią
Świat
Pobicie zarejestrowała kamera monitoringu
Młodzi pseudokibice pobili dwóch mężczyzn w galerii handlowej. Nagranie
Katowice
Rower wodny wywrócił się na jeziorze Juksty
"To tegoroczni maturzyści". Trwają poszukiwania
Olsztyn
Pawilon handlowy w alei "Solidarności" zostanie rozebrany
Obskurny pawilon zniknie. Ma być zieleń i nawiązanie do historii
Dariusz Gałązka
Zbigniew Ziobro
Media: wiadomo, z jakiego kraju Ziobro wyleciał do USA
Polska
Amerykanie "wrzucili chińskie prezenty do kosza"? Zdjęcie tego nie pokazuje
Amerykanie "wyrzucili chińskie prezenty"? Nie tu
Zuzanna Karczewska
Kolejne odkrycie na terenie Pałacu Brühla - róża wiatrów
"Najciekawsze, najbardziej tajemnicze znalezisko"
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
"Chwalą się tym". "Praca zbiorowa" przy ucieczce Ziobry
Wypadek w Alejach Jerozolimskich
Motocyklista przeleciał nad samochodem
WARSZAWA
Nawrocki i Srebrny Krzyż Zasługi za "działalność kibiców". Tak docenił?
FAŁSZSrebrny Krzyż Zasługi dla kibiców od Nawrockiego? Kancelaria prezydenta wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Audi w polu rzepaku
Zgłosiła kradzież auta, by chronić partnera
WARSZAWA
al-Fateh Abdullah Idris (pierwszy z lewej)
Nagranie pokazywało, jak strzela do jeńców. "Rzeźnik" miał opuścić więzienie
Świat
Tarczyńskiego nie wpuścili, ale "rzekę ludzi w Londynie" pokazał. Tylko że to nie ta
Tarczyńskiego nie wpuścili, ale "rzekę ludzi w Londynie" pokazał. Tylko że to nie ta
Zuzanna Karczewska
Donald Trump
Eksperci: Trump musi to zrobić, by obniżyć ceny paliw
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
Zakaz Czarzastego i niemal 500 litrów alkoholu w Sejmie. Co dalej?
Patryk Michalski
Burze, wiosna, ciepło, chmury
Burzowy wtorek. Alarmy w dziewięciu województwach
METEO
Dan Driscoll i generał Christopher LaNeve podczas posiedzenia komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów
"Okropny sygnał". Szereg pytań kongresmenów w sprawie Polski
Świat
kostnica autopsja shutterstock_535755880
Z sekcji zwłok do muzeum. Rodziny nic nie wiedziały
Świat
deszcz, ulewa
Gdzie jest burza? Uwaga, opady mogą być duże
METEO
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom w podcaście "Wybory kobiet"
Trzęsienie ziemi w łódzkim PiS. Dwóch radnych wyrzuconych z partii
Piotr Krysztofiak

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica