Zobaczyli siedmiolatka dryfującego w wodzie. Chłopca reanimowali ratownicy

Dziecko przewieziono do szpitala

Chłopiec był pod opieką babci

Tym razem udało się uratować 7-latka. - Z tego, co udało nam się dowiedzieć chłopiec był pod opieką babci, ale w chwili zdarzenia nie było jej przy nim. Kobieta oddaliła się na chwilę, żeby skorzystać z toalety. Jak widać, dziecka nie można spuścić z oczu nawet na moment. Regulamin kąpieliska wskazuje, że dzieci do 12. roku życia muszą być pod stałą opieką. Woda to jest żywioł, który co roku pozbawia życia nawet 400 osób w Polsce. Miejmy to na uwadze - wskazuje Lach.