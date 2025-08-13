Logo strona główna
Poznań

Piły razem herbatę, potem brutalnie atakowała. Zabiła dwie starsze kobiety

Podejrzana to 54-letnia Małgorzata R.
Podejrzana miała znać swoje ofiary
Źródło: KWP Poznań
Znała swoje ofiary, wykorzystała ich zaufanie i stan zdrowia. 55-letnia Małgorzata R. została oskarżona o zabójstwa dwóch seniorek w Poznaniu. Do zbrodni doszło kilkanaście lat temu. Sprawą zajmowali się policjanci z Archiwum X.

Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie dwóch zabójstw seniorek, do których doszło w 2012 i 2013 roku w Poznaniu. Przez wiele lat sprawa została niewyjaśniona, mimo że zabezpieczono liczne ślady i dowody. Sprawą zajęli się policjanci z Archiwum X. W listopadzie 2024 roku zatrzymano podejrzaną Małgorzatę R. Teraz sporządzono akt oskarżenia.

Zniknęła gotówka i biżuteria

Do pierwszego morderstwa doszło w czerwcu 2012 roku. Ofiara to mieszkanka osiedla Wichrowe Wzgórze. Ciało 81-latki znaleźli jej krewni. Kobieta mieszkała w wieżowcu na czternastym piętrze. Jej mieszkanie było zamknięte, nie nosiło śladów plądrowania. Pokrzywdzona miała na ciele liczne rany kłute klatki piersiowej, pleców i szyi. Jak informowały służby, z mieszkania zginęło tysiąc złotych oraz biżuteria.

- Powodem wizyty Małgorzaty R. były obchodzone przez pokrzywdzoną urodziny. Podczas spotkania, kobiety wypiły razem herbatę, a następnie oskarżona zaatakowała niespodziewającą się niczego staruszkę, zadając jej kilkadziesiąt ciosów narzędziem ostrokończystym, ostrokrawędzistym oraz narzędziem tępokrawędzistym - przekazał Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Podejrzana to 54-letnia Małgorzata R.
Podejrzana to 54-letnia Małgorzata R.
Źródło: KWP Poznań

Z kolei w marcu 2013 roku, studentka wynajmująca pokój w domu w Poznaniu przy ul. Nałęczowskiej, powiadomiła policję o prawdopodobnym włamaniu. Drzwi do domu były otwarte, a wewnątrz widoczne były ślady plądrowania. W piwnicy znaleziono zwłoki 82-latki. Kobieta była właścicielką tej posesji.

- Pokrzywdzona miała liczne rany głowy i klatki piersiowej. Również w tym wypadku z mieszkania zabrano złote precjoza i gotówkę - relacjonował Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Obie seniorki zostały zaatakowane od tyłu i brutalnie zamordowane. Broniły się, na co wskazywały rany o charakterze obronnym.

- Napastnik działał wobec nich wyjątkowo okrutnie, zadając ciosy nawet wtedy, gdy leżały powalone przez niego na ziemi. Obie kobiety zmarły śmiercią nagłą i gwałtowną z powodu wstrząsu krwotocznego wywołanego rozległymi obrażeniami ciała - mówił prokurator.

Sprawą zajęło się Archiwum X

W 2024 roku do sprawy wrócili funkcjonariusze Archiwum X. Przeprowadzili weryfikację śladów zabezpieczonych na miejscach zbrodni. Jak mówił mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. pracujący nad tą sprawą otrzymali wskazówki, że związek z zabójstwami może mieć 54-letnia kobieta, mieszkanka Suchego Lasu. Informacje te przekazali prokuratorom z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Została zatrzymana.

- Zaatakowała podczas spotkania towarzyskiego i wykorzystując zaufanie pokrzywdzonych, a także ich wiek, stan zdrowia i nieporadność oraz drobną budowę ciała. Dokonując zbrodni, posłużyła się w pierwszym wypadku nożem, a w drugim młotkiem i siekierą, zadając ofiarom kilkadziesiąt ciosów - tłumaczył Wawrzyniak.

Grozi jej dożywocie

W akcie oskarżenia prokuratura zarzuca kobiecie dwa zabójstwa, popełnione ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Małgorzata R. odpowie również przed sądem za kradzież pieniędzy i biżuterii należących do pokrzywdzonych.

Jak wskazuje prokuratura, oskarżona początkowo nie przyznawała się do popełnienia zarzucanych jej czynów, ale przy ponownym przesłuchaniu oświadczyła, że zabiła obie seniorki.

- Od dnia zatrzymania kobieta przebywa w areszcie śledczym. Grozi jej kara dożywotniego więzienia - dodał Wawrzyniak.

TVN24 HD
Autorka/Autor: aa/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP Poznań

