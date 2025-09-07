Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Przez kilkadziesiąt lat dwie wieże na stałe wryły się w krajobraz dzielnicy. - To jest ikona Piątkowa i punkt orientacyjny - mówi Tomasz Hejna, prowadzący fanpage Gemela Poznańska i zarazem przewodniczący zarządu osiedla Piątkowo Północ.

- Wszystkie fora internetowe i grupy na Piątkowie huczą o tym - mówi radna Koalicji Obywatelskiej Maria Lisiecka-Pawełczak o planach likwidacji jednej z wież.

Internautom nie brakuje pomysłów jak można byłoby ocalić ten symboliczny obiekt. Jednym z nich jest turystyczne wykorzystanie wieży.

Wizja lokalna w wieży w zasadzie przekreśla jednak wszelkie plany. Obiekt nie spełniałby obecnych przepisów przeciwpożarowych. Jakakolwiek próba przerobienia go wiązałaby się z ogromnymi nakładami finansowymi.

Kiedy powstawała, Piątkowa nie było jeszcze na mapie Poznania, bo było podpoznańską wsią. Nie było bloków na osiedlach Władysława Jagiełły, Zygmunta Starego, Jana III Sobieskiego i Marysieńki między którymi obecnie stoi. Dookoła nie było nic - stąd wykonano dla niej nawet własne ujęcie wody.