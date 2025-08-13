Pożar hulajnogi w kamienicy. Ewakuowano mieszkańców

Pożar hulajnogi elektrycznej w mieszkaniu na poznańskim Łazarzu Źródło: TVN24

We wtorek, kilka minut po godzinie 19, poznańscy strażacy otrzymali zgłoszenie o tym, że widać dym wydobywający się z okien mieszkania na parterze kamienicy przy ulicy Łukaszewicza.

- Kiedy dojechaliśmy na miejsce okazało się, że cztery osoby zdążyły się ewakuować z tego mieszkania. Było silne zadymienie - zrelacjonował mł. asp. Martin Halasz, rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej.

Po wejściu do mieszkania strażacy ustalili, że w środku są jeszcze dwie osoby, które trzeba było ewakuować. Jedna potrzebowała pomocy medycznej, ale nie było konieczności hospitalizacji.

- W jednym z sześciu pokoi znajdowała się hulajnoga elektryczna i to ona prawdopodobnie podczas ładowania spowodowała powstanie tego pożaru - dodał Halasz.

Strażacy wynieśli hulajnogę na zewnątrz i tam dogasili palące się urządzenie. Po kilku minutach sytuacja była opanowana.

Jak bezpiecznie przechowywać hulajnogi?

Przepisy nie regulują w żaden sposób, jak i gdzie można bezpiecznie przechowywać elektryczne hulajnogi, które w ostatnich latach coraz bardziej zyskują na popularności. Sprzęt nie tylko można w łatwy sposób wypożyczyć, coraz więcej osób decyduje się też na zakup własnej hulajnogi.

- Eksperci zalecają, by przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek i pamiętać o tym, by nie zostawiać bez dozoru sprzętu podczas ładowania akumulatora. Szczególnie w nocy. Zawsze może dojść do zwarcia czy przegrzania sprzętu, co może doprowadzić do groźnej sytuacji - relacjonował reporter TVN24 Aleksander Przybylski.

Istotne może być również regularne serwisowanie hulajnogi i bieżące naprawy, jeśli zauważymy, że mogło dojść do usterki.