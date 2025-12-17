Logo strona główna
Poznań

Zderzenie z tramwajem. Kobieta zakleszczona w aucie

Do zdarzenia doszło na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu
Do zdarzenia doszło w Poznaniu
Źródło: Google Earth
Nie ustąpiła pierwszeństwa tramwajowi i wjechała wprost pod jego koła - do takiej sytuacji doszło w środę rano w Poznaniu. Kierująca autem została zakleszczona w pojeździe. Z obrażeniami trafiła do szpitala.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Niebezpieczna sytuacja w Poznaniu, na ulicy Grunwaldzkiej - jednej z ważniejszych tras w mieście. Pierwsze informacje otrzymaliśmy na Kontakt24.

Jak przekazał podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 7.40. - Na ulicy Grunwaldzkiej, na wysokości ulicy Marszałkowskiej, kierująca samochodem osobowym wykonała manewr zawracania w miejscu dozwolonym, jednak bez zachowania ostrożności i nie ustępując pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi, czym doprowadziła do zderzenia - poinformował Paterski.

Do zdarzenia doszło na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu
Do zdarzenia doszło na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu
Źródło: Kontakt24

Kobieta uwięziona w aucie

- Na skutek zdarzenia, kobieta na chwilę została zakleszczona w pojeździe, a po wydostaniu z niego, z obrażeniami nogi oraz miednicy trafiła do szpitala. Na miejscu pracują policjanci, ale ruch niebawem zostanie w pełni przywrócony - zapewnił policjant.

Dodał, że klasyfikacja zdarzenia będzie możliwa dopiero po ocenie zdrowia kierującej autem. - Motorniczy, pasażerowie tramwaju ani nikt inny nie został poszkodowany w zdarzeniu - zaznaczył.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: est, aa/ tam

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24

Poznań Wielkopolska Tramwaj
ABW Adam Bodnar Adam Niedzielski Adam Szłapka Administracja Donalda Trumpa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agrounia Alaksandr Łukaszenka Aleksander Kwaśniewski Aleksandra Dulkiewicz Alert RCB Ambasada USA w Polsce Andrzej Duda Białoruś Bitcoin Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Bliski Wschód Bomba atomowa Borys Budka Bruksela CBŚP CBA Ceny paliw Ceny żywności Ceny prądu Ceny mieszkań Chiny Choroby zakaźne CIA COVID-19 Cyberbezpieczeństwo Daniel Obajtek Dariusz Klimczak Dariusz Korneluk Dariusz Matecki Dariusz Wieczorek Donald Trump Donald Tusk Elon Musk Eurojackpot Francja Jacek Sasin Jacek Sutryk Jacek Siewiera Jan Grabiec Jarosław Kaczyński J.D. Vance Joe Biden Justin Trudeau Kanada Koalicja Obywatelska Konfederacja Krajowa Administracja Skarbowa Kryptowaluty Krzysztof Bosak Krzysztof Hetman Lasy Państwowe Lech Wałęsa Lewica Lotnisko Chopina Lotto Maciej Wąsik Marcin Przydacz Marcin Kierwiński Marian Banaś Mariusz Błaszczak Mariusz Kamiński Mark Zuckerberg Mateusz Morawiecki Michał Kamiński Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Edukacji i Nauki Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Kultury Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Rolnictwa Ministerstwo Rozwoju i Technologii Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów Ministerstwo Klimatu i Środowiska Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Moskwa Naczelny Sąd Administracyjny Najwyższa Izba Kontroli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowy Bank Polski Narodowy Fundusz Zdrowia NASA NATO Niemcy Nord Stream 2 Nowa Lewica Ordo Iuris Organizacja Narodów Zjednoczonych Orlen Parlament Europejski Partia Demokratyczna USA Partia Republikańska Pentagon Piotr Gliński PIT PKB Polski PKO BP PKP Cargo PKP Intercity PKP PLK Platforma Obywatelska PLL LOT Poczta Polska Policja Polska 2050 Polska Armia Prawo i Sprawiedliwość Prezes NBP Adam Glapiński Prezydent RP Prokuratura Krajowa Przemysław Czarnek Rada Europy Rada Ministrów Rafał Trzaskowki Rafał Bochenek Robert Biedroń Ropa naftowa Rosja Ryszard Petru Ryszard Kalisz Rzecznik Praw Dziecka Rzecznik Praw Obywatelskich Sąd Najwyższy Służba Ochrony Państwa Służba Więzienna Sąd apelacyjny Samorząd terytorialny Sędziowie Sejm Senat RP Sławomir Mentzen Sojusz Lewicy Demokratycznej Solidarna Polska Stopy procentowe Straż Graniczna Straż miejska Straż pożarna Strajk Suwerenna Polska Sztuczna inteligencja Szymon Hołownia Tadeusz Rydzyk TikTok Tobiasz Bocheński Trybunał Konstytucyjny Trzecia Droga TSUE Uchodźcy Ukraina Unia Europejska UOKiK USA Władysław Kosiniak-Kamysz Włodzimierz Wróbel WHO Władimir Putin Wołodymyr Zełenski Wojna na Ukrainie Wojska Obrony Terytorialnej Wojsko Wybory Prezydenckie 2025 Zjednoczona Prawica