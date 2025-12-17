Zderzenie z tramwajem. Kobieta zakleszczona w aucie

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Niebezpieczna sytuacja w Poznaniu, na ulicy Grunwaldzkiej - jednej z ważniejszych tras w mieście. Pierwsze informacje otrzymaliśmy na Kontakt24.

Jak przekazał podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 7.40. - Na ulicy Grunwaldzkiej, na wysokości ulicy Marszałkowskiej, kierująca samochodem osobowym wykonała manewr zawracania w miejscu dozwolonym, jednak bez zachowania ostrożności i nie ustępując pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi, czym doprowadziła do zderzenia - poinformował Paterski.

Do zdarzenia doszło na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu Źródło: Kontakt24

Kobieta uwięziona w aucie

- Na skutek zdarzenia, kobieta na chwilę została zakleszczona w pojeździe, a po wydostaniu z niego, z obrażeniami nogi oraz miednicy trafiła do szpitala. Na miejscu pracują policjanci, ale ruch niebawem zostanie w pełni przywrócony - zapewnił policjant.

Dodał, że klasyfikacja zdarzenia będzie możliwa dopiero po ocenie zdrowia kierującej autem. - Motorniczy, pasażerowie tramwaju ani nikt inny nie został poszkodowany w zdarzeniu - zaznaczył.

OGLĄDAJ: TVN24