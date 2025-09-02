Ukradli walec, jechali po ulicy slalomem. Nagranie

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Maps

W piątek po godz. 5 poznańscy policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że przy remontowanym skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i 28 Czerwca 1956 r. doszło do kradzieży walca drogowego.

- Policjanci pojechali na wskazane miejsce. Jadąc ulicą Traugutta, zauważyli walec poruszający się ścieżką rowerową. Kierowca widząc patrol zaczął uciekać - relacjonuje młodszy aspirant Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Na widok radiowozu zaczęli uciekać

Nagranie z tego zdarzenia opublikował fanpage Stop Cham. Widać na nim, jak walec porusza się Dolną Wildą na odcinku między ulicami Chłapowskiego a Hetmańską. Jedzie od prawej do lewej strony.

Autor nagrania powiadomił o sprawie policję, jednak kiedy składał zawiadomienie, na miejscu znalazł się patrol, na widok którego dwaj mężczyźni poruszający się walcem zjechali z drogi na ścieżkę rowerową, po czym zeskoczyli z pojazdu i zaczęli uciekać pieszo w stronę pobliskiego marketu.

Policji udało się zatrzymać jednego z nich. To 21-latek. Był pod wpływem alkoholu - w organizmie miał ponad promil.

- 21-latek usłyszał zarzuty zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia oraz jazdy pod wpływem alkoholu. Ponadto popełnił szereg wykroczeń - nie miał uprawnień, a także nie zwracał uwagi na znaki drogowe - wylicza Klój.

Drugi z mężczyzn nadal jest poszukiwany.