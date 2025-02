Sprawa śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Jest śledztwo w sprawie prokuratorów

Poznańska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie działań prokuratorów w związku ze śmiercią ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Dotyczą one przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych za co grozi nawet 10 lat więzienia.

"Jest na bardzo początkowym etapie"

- Zostaliśmy wyznaczeni do prowadzenia tej sprawy przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Materiały wpłynęły i prokurator w grudniu wszczął śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków przez prokuratorów prowadzących i nadzorujących śledztwo związane ze śmiercią ojca ówczesnego ministra sprawiedliwości. To postępowanie się toczy, jest na bardzo początkowym etapie procedowania - wyjaśnił prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Jak dodał, śledczy na razie nikogo jeszcze nie przesłuchali. - Pani prokurator zapoznaje się z aktami spraw, których dotyczy to postępowanie, będzie przeprowadzała oględziny i potem będą dalsze decyzje i wnioski płynące z tych czynności. To na razie bardzo początkowy etap tej sprawy - wyjaśnił.

Kłamstwa w dokumentacji, opinie zlecone bezpodstawnie

Śledztwo to obejmuje też kwestię prowadzonego postępowania aktu subsydiarnego, czyli popierania tego aktu przez prokuratorów. Mieli oni bezzasadnie występować o sporządzenie opinii do zagranicznych ośrodków i posłużyć się nią jako dowodem w procesie odwoławczym.

Minister walczy we własnej sprawie

Po dojściu PiS do władzy w 2016 r. do sprawy dołączyła miejscowa Prokuratura Krajowa z wydziału w Krakowie. Proces toczył się w trybie z oskarżenia publicznego, a oskarżyciele subsydiarni stali się oskarżycielami posiłkowymi. Zmiana przepisów, która umożliwiła takie postępowanie, weszła w życie już za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Proces prowadziła sędzia Agnieszka Pilarczyk, która uniewinniła lekarzy.

Sprawa Ziobry kosztowała nas 880 tys. zł

- Dotychczasowe koszty, jakie poniósł Skarb Państwa, czyli my wszyscy, to jest 880 tysięcy złotych. Nie wiem, czy zwykły obywatel, który ma wątpliwości co do okoliczności śmierci jego osoby najbliższej, mógłby skorzystać z zagranicznych opinii, (...) i bardzo szczegółowego badania śmierci jego osoby najbliższej - przyznała.