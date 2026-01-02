Chcą redukować odpady i dać rzeczom drugie życie. Pomoże mapa

Od ekologii nie ma wakacji Źródło: TVN24

Mapę przygotował Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Ma ona pomóc mieszkańcom działać ekologicznie, oszczędnie i lokalnie.

"Rozmawiając o odpadach najczęściej mamy na myśli ich selektywną zbiórkę, recykling, gospodarkę obiegu zamkniętego. Tymczasem jeśli chodzi o odpady najważniejszą sprawą jest... niewytwarzanie ich w ogóle. Tworząc narzędzie, jakim jest Poznańska Mapa Zero Waste, chcieliśmy ułatwić mieszkańcom Poznania to zadanie"- podali twórcy rozwiązania.

Tu rzeczy zyskają drugie życie

I tak na interaktywnej mapie zaznaczono miejsca i punkty, w których każdy poznaniak będzie mógł nadać drugie życie rzeczom. Pomysłodawcy tego rozwiązania liczą, że dzięki temu narzędziu uda się ograniczyć wytwarzanie odpadów, zmniejszyć konsumpcjonizm, umożliwić dzielenie się żywnością, a nawet wypożyczyć jakiś sprzęt.

https://www.poznan.pl/mim/plan/map.html?mtype=zero_waste

Wszystkie oznaczone miejsca są pogrupowane według charakteru działalności. Na mapie można znaleźć m.in. punkty naprawiające odzież, obuwie, meble, zegarki, serwisy AGD i warsztaty rowerowe. Oznaczono również fundacje działające w formie sklepów charytatywnych, gratowiska i punkty zbiórki rzeczy używanych, a także szafy charytatywne, czyli ogólnodostępne miejsca wymiany odzieży i przedmiotów. Mapa wskazuje także punkty dzielenia się jedzeniem, miejsca wspierające niemarnowanie żywności i jadłodajnie.

Osobną kategorią są wypożyczalnie sprzętu sportowego i turystycznego, gier komputerowych i planszowych, instrumentów muzycznych, narzędzi budowlanych czy ogrodniczych oraz sukien ślubnych i strojów okazjonalnych.

W niektórych miejscach skorzystanie z oferty wymaga uiszczenia opłaty.

"Poznańska Mapa Zero Waste jest narzędziem, które cały czas może być rozwijane i rozbudowywane. Każdy użytkownik może zgłosić nowy punkt wpisujący się w ideę zero waste. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: eko-edukacja@um.poznan.pl" -zachęcają twórcy.

