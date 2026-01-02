Logo strona główna
Poznań

Chcą redukować odpady i dać rzeczom drugie życie. Pomoże mapa

Na mapie znajdą się m.in. punkty naprawiające odzież, obuwie, meble
Od ekologii nie ma wakacji
Źródło: TVN24
W Poznaniu powstała interaktywna mapa zero waste, która ma pomóc w redukcji odpadów. To baza informacji o miejscach, gdzie można naprawiać, wymieniać i wypożyczać różne przedmioty. Twórcy tego rozwiązania chcą, by mapa stała się przewodnikiem dla tych, którzy nie lubią marnować i lubią dawać rzeczom drugie życie.

Mapę przygotował Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Ma ona pomóc mieszkańcom działać ekologicznie, oszczędnie i lokalnie.

"Rozmawiając o odpadach najczęściej mamy na myśli ich selektywną zbiórkę, recykling, gospodarkę obiegu zamkniętego. Tymczasem jeśli chodzi o odpady najważniejszą sprawą jest... niewytwarzanie ich w ogóle. Tworząc narzędzie, jakim jest Poznańska Mapa Zero Waste, chcieliśmy ułatwić mieszkańcom Poznania to zadanie"- podali twórcy rozwiązania.

"Toaleta to nie śmietnik". Pokazali, co trafia do kanalizacji

"Toaleta to nie śmietnik". Pokazali, co trafia do kanalizacji

Łódź
Uprzątnięto 30 ton jarzeniówek. Koszty są ogromne, sprawcy wyrzucenia nie ustalono

Uprzątnięto 30 ton jarzeniówek. Koszty są ogromne, sprawcy wyrzucenia nie ustalono

Łódź

Tu rzeczy zyskają drugie życie

I tak na interaktywnej mapie zaznaczono miejsca i punkty, w których każdy poznaniak będzie mógł nadać drugie życie rzeczom. Pomysłodawcy tego rozwiązania liczą, że dzięki temu narzędziu uda się ograniczyć wytwarzanie odpadów, zmniejszyć konsumpcjonizm, umożliwić dzielenie się żywnością, a nawet wypożyczyć jakiś sprzęt.

https://www.poznan.pl/mim/plan/map.html?mtype=zero_waste

Wszystkie oznaczone miejsca są pogrupowane według charakteru działalności. Na mapie można znaleźć m.in. punkty naprawiające odzież, obuwie, meble, zegarki, serwisy AGD i warsztaty rowerowe. Oznaczono również fundacje działające w formie sklepów charytatywnych, gratowiska i punkty zbiórki rzeczy używanych, a także szafy charytatywne, czyli ogólnodostępne miejsca wymiany odzieży i przedmiotów. Mapa wskazuje także punkty dzielenia się jedzeniem, miejsca wspierające niemarnowanie żywności i jadłodajnie.

Nielegalny recykling zanieczyszcza powietrze. "Niepodważalne, długofalowe skutki"

Nielegalny recykling zanieczyszcza powietrze. "Niepodważalne, długofalowe skutki"

METEO
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena

Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena

Maja Piotrowska

Osobną kategorią są wypożyczalnie sprzętu sportowego i turystycznego, gier komputerowych i planszowych, instrumentów muzycznych, narzędzi budowlanych czy ogrodniczych oraz sukien ślubnych i strojów okazjonalnych.

W niektórych miejscach skorzystanie z oferty wymaga uiszczenia opłaty.

"Poznańska Mapa Zero Waste jest narzędziem, które cały czas może być rozwijane i rozbudowywane. Każdy użytkownik może zgłosić nowy punkt wpisujący się w ideę zero waste. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: eko-edukacja@um.poznan.pl" -zachęcają twórcy.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: aa

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

