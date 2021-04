Związał siostry i je dusił. Zofii udało się uciec, Kazimiera nie przeżyła. Wrócili do sprawy sprzed 30 lat

Wtargnął do domu na poznańskiej Starołęce i skrępował sznurem dwie siostry. Dusił je, żądał pieniędzy. Zofia zdołała się uwolnić i uciekła do sąsiadów. Kazimiera nie przeżyła. Do dziś nie wiadomo, kto odpowiada za jej śmierć. Policjanci z Archiwum X wrócili do tej sprawy i ponownie analizują akta z 1991 roku.