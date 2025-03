Pobił przechodnia, zaczepiał młode dziewczyny. Wróci do swojego kraju

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Earth

46-letni obywatel Ukrainy zostanie deportowany - taka decyzja zapadła po serii niebezpiecznych sytuacji, które inicjował. Według ustaleń poznańskiej policji, mężczyzna zaczepiał przechodniów i nagabywał młode dziewczyny. Został zatrzymany po tym, jak zaatakował pałką teleskopową mężczyznę na ulicy.

Cudzoziemca zatrzymano 27 marca w Poznaniu. Stało się to tuż po tym, jak policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że agresywny rowerzysta zaatakował pałką teleskopową mężczyznę spacerującego z 10-letnim synem w pobliżu ulicy Święty Marcin.

46-latek miał również kierować pod jego adresem wulgaryzmy oraz bić pięścią po twarzy i głowie. Powód: przechodzień przypomniał rowerzyście, że jazda jednośladem po chodniku jest zabroniona.

Agresora ujęli świadkowie zdarzenia, a następnie przekazali go w ręce policji. - Podczas przeszukania mężczyzny mundurowi znaleźli przy nim nóż z ostrzem o długości 15 centymetrów, a w zajmowanym przez niego mieszkaniu narkotyki. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia ciała, a także posiadania substancji odurzających – wyliczyła mł. asp. Anna Klój z biura prasowego poznańskiej policji.

Zaczepiał i nagabywał

Policjanci przeanalizowali zdarzenia z udziałem 46-latka i szybko okazało się, że sytuacja, do której doszło na ulicy Święty Marcin, to niejedyne przewinienie. Zaledwie kilka godzin wcześniej mężczyzna zachowywał się agresywnie wobec osoby w kryzysie bezdomności. Tę sytuację zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

Jak podaje policja, również dwa dni wcześniej doszło do zdarzenia z udziałem tego samego 46-latka. Mężczyzna miał zaczepiać młode dziewczyny i pokazywać im wulgarne gesty. Potem uderzył w twarz osobę, która zwróciła mu uwagę. Sprawcę udało się zidentyfikować, bo świadkowie zrobili zdjęcie i przekazali informację policjantom.

- Z uwagi na notoryczne nieprzestrzeganie polskiego prawa, policjanci rozpoczęli procedurę weryfikującą, czy wobec mężczyzny można sporządzić wniosek o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do swojego kraju. W wyniku podjętej pracy funkcjonariusze stwierdzili, że zachowanie mężczyzny stworzyło realne zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w związku z czym musi on ponieść konsekwencje swoich czynów – przekazała policjantka.

Komendant Miejski Policji w Poznaniu wystąpił do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej obywatela Ukrainy do powrotu do swojego kraju.

Wiadomo, że zapadła już decyzja o deportacji 46-latka. Orzeczono również ośmioletni zakaz wjazdu na teren Polski i innych krajów strefy Schengen. Jak przekazała policja, podejrzany został przekazany strażnikom granicznym, którzy dopilnują, by mężczyzna opuścił terytorium Polski.

